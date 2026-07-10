Mit einem Dankgottesdienst, der Segnung von vier neuen Rettungsfahrzeugen und der Ehrung von Gerhard Prall beging das Grüne Kreuz einen besonderen Festtag. Den Gottesdienst zelebrierte Bischof Wilhelm Krautwaschl gemeinsam mit Vikar Anton Nguyen und Pfarrer Marius Enăşel. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Chor Happy Day unter der Leitung von Gabi Fuchs.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde Gerhard Prall für seine jahrzehntelangen Verdienste um die Notfall- und Krankenversorgung ausgezeichnet. Bischof Krautwaschl überreichte ihm eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Diözese, Gerald Geyer würdigte das Engagement des Geehrten. Ein weiterer Höhepunkt war die Segnung der vier neuen Rettungstransportwagen.