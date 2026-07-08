Dass Lernen nicht mit dem Notenschluss endet, zeigte der Sport- und Gemeinschaftstag der MS Lebring. In Kooperation mit dem Jugendzentrum Lebring, den Naturfreunden sowie der MS Lebring unter der Organisation von Klaus Anderle erwartete die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm mit 16 Stationen.

Geboten wurde unter anderem Orientierungslauf, Geocaching, Klettern oder Beach-Volleyball sowie Tennis und Hapkido. Darüber hinaus konnten die Kinder bei Stationen von Polizei, Rotem Kreuz, Jugendzentrum und bei Nachhaltigkeits-Workshops sportliche, soziale und kreative Erfahrungen sammeln. Betreut wurden sie dabei von engagierten Trainerinnen, außerschulischen Experten und dem Schulteam.