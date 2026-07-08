Im Rahmen des Landesbauernrates mit den Neuwahlen des Steirischen Bauernbundes wurde Ökonomierat Josef Kowald als Altbauernvertreter aus dem Landesvorstand verabschiedet. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung erhielt der verdiente Agrarpolitiker aus Allerheiligen bei Wildon im Rahmen einer Feierstunde eine Ehrenurkunde.

Josef Kowald stellte viele Jahre seines Lebens in den Dienst des bäuerlichen Berufsstandes. Der praktizierende Schweinebauer war von 1990 bis 2014 Bezirksobmann des Steirischen Bauernbundes Leibnitz. Gleichzeitig war er 19 Jahre Kammerobmann, von 1991 bis 1996 Bezirksparteiobmann der ÖVP Leibnitz sowie von 1991 bis 1995 Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag.

Dem Landesvorstand des Steirischen Bauernbundes gehörte er insgesamt 31 Jahre in unterschiedlichen Funktionen an, zuletzt als Altbauernvertreter. „Sepp war und ist ein Brückenbauer zwischen Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft“, betonte ÖVP-Bezirksparteiobmann Joachim Schnabel.