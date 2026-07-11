Karolina Muchova gegen Linda Noskova – Wimbledon serviert heute (17 Uhr, Amazon Prime live) das allererste rein tschechische Frauen-Endspiel der Grand-Slam-Historie. Da drängt sich die Frage auf, warum unser nördlicher Nachbar, der nur 1,7 Millionen Einwohner mehr als Österreich beherbergt, im Tennis so erfolgreich ist. Angeführt von Jiri Lehecka tummeln sich im ATP-Ranking aktuell vier Tschechen in den Top 65, bei den Frauen sind es derzeit gleich neun Spielerinnen in den Top 65. Eine unglaublich erfolgreiche Dichte, die Rot-Weiß-Rot vor Neid erblassen lässt.

Macht man sich auf die Suche nach den Gründen, findet sich die Antwort im System der Tschechen, in dem der soziale Status keine Rolle spielt und der Tennissport für jedermann zugänglich ist. Unzählige Plätze, eine Vielzahl an ITF- und Challenger-Turnieren, zahlreiche Vorbilder (Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova oder Tomas Berdych, um nur einige der letzten Jahre zu nennen) und ein harter, interner Kampf locken und formen ebenso Champions von morgen wie die Tatsache, dass Tschechien (so wie auch Österreich) geografisch ideal liegt, um Turniere in ganz Europa ohne großen und kostspieligen Aufwand zu bereisen. Die Rechnung ist einfach: Hat man die Möglichkeit, vor der eigenen Haustür Ranglistenpunkte zu sammeln, ohne dafür um die halbe Welt fliegen zu müssen, kann das die Entwicklung immens erleichtern.

Für Karolina Muchova ist es bereits das zweite Grand-Slam-Endspiel © AP/Kirsty Wigglesworth

Diesen Weg sind auch Muchova und Noskova gegangen. Für beide wäre es der Premieren-Titel auf Grand-Slam-Ebene, beide eifern ihren Idolen nach. „Mein Wunsch, Profi zu werden, war lange Zeit nicht sehr ausgeprägt. Aber an eines erinnere ich mich: als Petra Kvitova hier gewann. Das war einer der ersten Augenblicke, in denen ich realisierte, dass ein Sport wie Tennis existiert“, sagte etwa Noskova im Vorfeld des Endspiels. Die 21-Jährige aus Vsetin ist um acht Jahre jünger als Muchova und konnte bei der Wimbledon-Generalprobe in Berlin mit einem Finalsieg über Jessica Pegula ihren bis dato größten Erfolg feiern. Für die Olmützerin Muchova, die beim Vorbereitungsturnier in Bad Homburg triumphieren konnte, ist es das zweite Major-Endspiel nach der Finalniederlage gegen Iga Swiatek bei den French Open 2023. Gegen ihre Freundin Noskova konnte sie das bis dato einzige Duell bei den US Open 2025 knapp für sich entscheiden.

Wer auch immer das heutige Endspiel gewinnt– es ist auch ein weiterer Sieg für das tschechische Tennissystem.