Es sind 30 Millionen Euro, die die Kelag in mehr Speicherkraft investieren. In der Innerfragant schreitet die Erweiterung des Wurtenspeichers voran.

Seit dem Frühjahr 2025 laufen die Bauarbeiten. Das Speichervolumen wächst von derzeit 2,7 auf fünf Millionen Kubikmeter Wasser. Damit kann die Kraftwerksgruppe Fragant erneuerbare Energie künftig noch flexibler bereitstellen und Stromerzeugung sowie -verbrauch besser ausgleichen.

Anspruchsvolle Baustelle im Hochgebirge

Herzstück des Projekts ist die Erhöhung des bestehenden Damms um rund sieben Meter. Dafür werden etwa 230.000 Kubikmeter Schüttmaterial eingebaut. Rund 70 Mitarbeiter sind auf der Baustelle auf 1700 Metern Seehöhe im Einsatz. Die Hauptarbeiten sollen 2026 abgeschlossen werden.

„Der Ausbau des Wurtenspeichers stärkt die Versorgungssicherheit und ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen im Hochgebirge liegen die Arbeiten planmäßig im Zeitplan“, betonen Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Strabag-Vorstand Franz Redl, sowie die Projektleiter Mario Körbler (Kelag) und Maximilian Rutar (Strabag).

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Zum Projekt gehören auch umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen. Auf rund 4,2 Hektar entstehen neue Lebensräume, darunter ein Amphibienbiotop sowie weitere Renaturierungsflächen in Flattach und Friesach. Die Rekultivierungsarbeiten sind für 2027 vorgesehen. Bürgermeister Kurt Schober sieht in der Großbaustelle einen wichtigen Impuls für Beschäftigung und Wertschöpfung im Mölltal.