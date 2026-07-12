Auch in diesem Jahr hat die Arbeiterkammer wieder untersucht, was Kaffee, Bier, Spritzer und Fruchtsäfte in den Grazer Innenstadtlokalen und in den steirischen Bezirken kosten. 42 Lokale haben die Marktforscher dafür besucht, 22 in Graz und 20 außerhalb.

Der Unterschied ist teils enorm. „Es lohnt sich, auszusuchen, wo man etwas trinkt, da die Preisspannen zwischen teuersten und billigsten Angeboten teils sehr groß sind“, weiß AK Marktforscherin Andrea Büdenbender. Ein Beispiel dafür ist der Verlängerte. Hier liegt die Schwankungsbreite beim Preis steiermarkweit bei stolzen 60 Prozent. Aber nicht nur zwischen den Lokalen bestehen große Unterschiede. Welcher Betrag für ein Getränk fällig wird, bestimmt vor allem der Standort.

Einen Cappuccino, bitte!

Die Standardbestellung vieler Menschen am Freitagabend, ein großes Bier, kostet etwa in Graz zwischen 4,80 Euro und 6,50 Euro, während man am Land mindestens 4,30 und maximal 5,50 Euro löhnt. Ähnliches gilt für den Cappuccino. Der liegt in der Stadt zwischen 3,80 und 4,90 Euro, ist am Land aber schon zwischen 2,80 und 4,20 Euro zu haben. Über alle Produkte ergibt sich laut AK ein Unterschied von 8 Prozent oder etwa 30 Cent.

Insgesamt stellt die Arbeiterkammer fest, dass die Teuerung bei den Getränken in der Gastro über der allgemeinen Inflation liegt. Im Verhältnis werden sie also teurer als andere Lebensmittel. „Bei einer Betrachtung der gesamten Preissteigerung in Graz und in den Bezirken zeigt sich, dass diese bei knapp vier Prozent liegt und etwas mehr ist als die derzeitige allgemeine Inflationsrate“, so Büdenbender. Hier findet man alle Preise für Graz und die Bezirke.