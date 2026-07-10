Sommer, Sonne – Sorglosigkeit? In Bezug auf Hygienemaßnahmen in den heißen Monaten ist das keine gute Idee. Gerade bei Reisen in den Süden und in tropische Gefilde kann es schnell zu Infektionen mit Krankheitserregern kommen. Doch auch zuhause beim Einkaufen oder im Schwimmbad ist Hygiene gerade in der Sommerhitze Pflicht. Deshalb haben wir zwei Hygiene-Experten gefragt: Was würden Sie im Sommer nie tun? Klaus Vander, ärztlicher Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Kages in Graz und Jan Benjamin Roll, Facharzt für Mikrobiologie und Krankenhaushygieniker am Klinikum Klagenfurt haben geantwortet.

Klaus Vander ist Facharzt für klinische Mikrobiologie und Hygiene und ärztlicher Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie in Graz © KLZ / Sabine Hoffmann