Der Hals kratzt, die Nase rinnt, dazu gesellt sich ein wenig Fieber und vielleicht auch Durchfall – mit dem Sommer regieren aktuell auch die traditionellen Sommerinfekte in Kärnten, die Wartezimmer in den niedergelassenen Bereichen sind gut besucht.

„Der typische Patient klagt aktuell über Abgeschlagenheit, Glieder- und Kopfschmerzen, Infektionen der Atemwege und Fieber“, sagt Maria Korak-Leiter, Allgemeinmedizinerin in Maria Rain und stellvertretende Obfrau der niedergelassenen Ärzte in Kärnten. Der Volksmund spricht auch von der „Sommergrippe“, einer klassischen Virusinfektion. Dabei regieren weder Influenza- noch Corona-Viren. „Meistens handelt es sich um Enteroviren oder Noroviren. Die Symptome klingen aber gewöhnlich nach ein, zwei Tagen wieder ab“, so Korak-Leiter.

Eine Sommergrippe kann Personen jeden Alters betreffen. Am häufigsten infizieren sich jedoch Säuglinge, Kinder und Teenager mit den Erregern. Betroffene sollten sich körperlich schonen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Maria Korak-Leiter © KLZ/Markus Traussnig

Neben der Sommergrippe plagen die Kärntner aktuell Magen-Darm-Probleme – aus dem Urlaub mitgebracht oder selbst verschuldet. „Etwa durch den Mayonnaisesalat, der bei der Hitze zu lange im Freien stand. Verdorbenes Essen bereitet den Boden für bakterielle Infektionen, auch Salmonellen sind Thema. Bei hohem Fieber, nächtlichem Durchfall oder Blut im Stuhl sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen“, mahnt Korak-Leiter. Offene, milchhaltige, cremige Produkte, Lebensmittel mit Mayonnaise, unsachgemäß gelagertes Fleisch oder schlecht gewaschenes Gemüse sind die Hauptursache für bakterielle Infektionen. Weiters sollte man das Verfallsdatum ernst nehmen.

Das „Schwimmerohr“ hat Saison

Während Harnwegsinfekte (Häufiger Harndrang, Brennen beim Wasserlassen, Unterbauchschmerzen) laut Korak-Leiter ein Ganzjahresphänomen sind, treten aktuell Infektionen des äußeren Gehörganges gehäuft auf. Beim sogenannten „Schwimmerohr“ bleibt der Gehörgang lange Zeit feucht, was die schützende saure Schicht stört und das Wachstum von Bakterien fördert. Die Infektion kann auch mit Fieber einhergehen, man sollte den Arzt aufsuchen. Wichtigste Schutzmaßnahme: Man sollte die Ohren nach dem Schwimmen gründlich mit einem weichen Handtuch abtrocknen. Das Hantieren mit Wattestäbchen erhöht das Infektionsrisiko!

Im Gegensatz zum Infektionsgeschehen im Herbst und Winter verlaufen aktuell die meisten Erkrankungen harmlos. „In den Spitälern ist keine durch Infektionen bedingte Zunahme an Patienten zu bemerken. Die ersten Anlaufstellen sind aber die Gesundheitshotline 1450 und die Hausärzte“, sagt Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost.