Im Krankenhaus endete der Ausflug mit seinem Motorrad für einen 70 Jahre alten Oberösterreicher am Freitagvormittag. Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf der B 146 hinter dem Auto einer 18 Jahre alten Einheimischen unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt Pürgg bog die junge Frau nach rechts Richtung Untergrimming ab.

Der Motorradlenker dürfte nach Angaben der Polizei zu nah an das Auto herangefahren sein und wurde von dem abbiegenden Fahrzeug gestreift. Der Oberösterreicher stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er von der Mannschaft des Notarzthubschraubers C14 ins Krankenhaus Schladming geflogen.