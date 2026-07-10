Bei feinstem Sommerwetter und den großen Ferien, die gerade begonnen haben, denkt man aktuell eher nicht an Schnee, Ski fahren, Wintermantel und Co. Wohl aber machen das die Verantwortlichen des Ski-Openings, mit dem auch heuer wieder die Wintersaison in Schladming offiziell eingeläutet wird.

Viel lässt sich Klaus Leutgeb dazu noch nicht entlocken, den Termin allerdings verrät er schon. Während viele aus Macht der Gewohnheit mit dem verlängerten Wochenende von 4. bis 8. Dezember gerechnet haben dürften, ist es heuer aber „Freitag, der 11. Dezember“. Hinterher schickt der Konzertveranstalter kryptischerweise: „Wobei wir uns alle anderen Optionen davor und danach noch offen halten.“

Wer auf der Bühne stehen wird, wird in zweieinhalb Wochen bekanntgegeben, genauer am 28. Juli. Leutgeb ist sicher, es in Sachen Künstler „gut erwischt zu haben. Wir freuen uns auf heuer und sind der festen Überzeugung, dass es – wie in den vergangenen Jahren – ein tolles Opening wird“.