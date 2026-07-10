Ein Buffet mit regionalen Produkten – und bezahlt wird, was tatsächlich auf dem Teller landet: Mit „Feld – Das Marktlokal“ hält ab Samstag, 11. Juli, ein neues Lokal in Feldbach Einzug. Dahinter steht Bauernstadl-Geschäftsführer David Trummer.

„Ich kenne das Konzept vom Ginko in Graz und mir taugt daran, wie unkompliziert es ist. Man holt einen Teller, nimmt sich so viel man möchte vom Buffet und zahlt nach Gewicht“, erklärt Trummer, fügt aber an: „Für Feldbach ist das etwas völlig Neues und ich hoffe, dass die Menschen offen dafür sind.“

Regionales Mittagsmenü

Das Menüangebot für das Mittagsbuffet ist überschaubar. Neben Gulasch, Schweinsbraten und heißem Geselchten als Fixstarter gibt es wöchentlich wechselnde Gerichte, darunter Erdäpfelstrudel oder Lasagne. Auch acht verschiedene Salate werden angeboten. Zusätzlich gibt es am Vormittag ein klassisches „All-you-can-eat“-Frühstücksbuffet zu einem fixen Preis.

„Wir wollen ein Ort sein, an dem man schnell frühstücken und mittagessen, aber genauso gut gesellig zusammensitzen kann, wie in einem Stammlokal", so Trummer.

Er betont, dass das Marktlokal kein klassisches Buffetrestaurant mit großen Mengen an Speisen in Warmhaltebehältern ist: „Wir stellen kleinere Mengen bereit und legen bei Bedarf frisch nach.“ Das Buffetkonzept helfe zudem, die Lebensmittel im Bauernstadl noch besser zu verwerten. „Jetzt können wir Zutaten, bei denen wir früher aufpassen mussten, nicht zu viel zu bestellen, für das Buffet hernehmen“, so Trummer.

Für 1,4 Millionen

Rund 40 Gäste finden im Marktlokal Platz, mit dem Gastgarten stehen insgesamt bis zu 80 Sitzplätze zur Verfügung. Im Zuge des Umbaus entstanden außerdem ein neuer Eingangsbereich für das „Bauernstadl“ sowie sieben zusätzliche Hotelzimmer für das „Quartier im Bauernstadl“. Insgesamt investierte Trummer rund 1,4 Millionen Euro in das Projekt.