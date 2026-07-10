Mit House-Musik, sommerlicher Atmosphäre und einem frühen Veranstaltungsende will das Kärntner Eventprojekt „Timo“ auch heuer wieder junge und junggebliebene Besucherinnen und Besucher zum Villacher Kirchtag locken. Nach dem Erfolg im Vorjahr organisieren Moritz Satran und Timothy Thomas (beide 22) erneut zwei Events: Am Kirchtagsdienstag steigt ab 17 Uhr die Daydrinking-Party in der Anna-Neumann-Bar, am Samstag folgt die Aftershow-Party im Waschers. „Der Kirchtag bietet die ganze Woche über Livebands und viel volkstümliche Musik. Wir verstehen unser Angebot als Ergänzung dazu und wollen für etwas Abwechslung sorgen“, erklärt Satran im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Am Grundkonzept habe sich seit der Gründung ihres Eventprojekts nichts geändert: Gespielt wird House-Musik, gefeiert wird am späten Nachmittag und um 22 Uhr ist Schluss.

Bewährte Zusammenarbeit

Dass „Timo“ erneut am Villacher Kirchtag vertreten ist, sei vor allem auf die positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückzuführen. Die Zusammenarbeit mit Anna-Neumann-Bar-Chef Marcus Frohnwieser funktioniere hervorragend, auch die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher seien durchwegs positiv gewesen: „Die letzten beiden Veranstaltungen haben sich sehr bewährt. Viele Gäste haben uns im vergangenen Jahr schon gefragt, ob wir heuer wieder dabei sind“, erzählt Satran.

Im vergangenen Jahr kamen laut den Veranstaltern jeweils rund 280 Gäste zu den Kirchtags-Events. Auch heuer rechnen sie mit einer ähnlichen Gästezahl. Für beide Veranstaltungen sind derzeit noch Tickets erhältlich, Restkarten wird es – sofern verfügbar – auch an der Abendkasse geben.

Timothy Thomas und Moritz Satran sind „Timo“ © KLZ/Pöcher

Daydrinking bleibt im Trend

Ob es schwierig sei, die Gäste bereits um 22 Uhr nach Hause zu schicken? „Das ist das Schwierigste“, lacht Satran. Trotzdem ist er überzeugt davon, dass sich das Ausgehverhalten noch weiter in Richtung früherer Veranstaltungen entwickeln wird: „Ich glaube sogar, dass der Trend zum Daydrinking noch stärker wird.“ Auch abseits des Kirchtags bleibt der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Im Sommer stehen unter anderem ein Event im Restaurant „See.Stern“ am Wörthersee sowie eine Party in der Stiftsschmiede am Ossiacher See auf dem Programm. Am Grundgedanken ihres Projekts wollen Satran und Thomas dabei festhalten: entspannte Veranstaltungen in sommerlicher Atmosphäre mit elektronischer Musik und friedlichem Publikum.