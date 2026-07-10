Einfach nur liegen und dabei abnehmen – und das weitgehend ohne Diät. Dieses Werbeversprechen nahm eine Oberösterreicherin wörtlich und zahlte dafür in Summe 1000 Euro. Zwei bis fünf Zentimeter hätte sich der Körperumfang pro Anwendung reduzieren sollen, nach mehr als zehn Behandlungen war jedoch immer noch nichts passiert. Also ging die Frau zunächst selbst - erfolglos - gegen das Franchise-Unternehmen vor und wandte sich folgend an die Arbeiterkammer Oberösterreich – diesmal mit Erfolg. Die AK erreichte die Rückzahlung des Geldes, wie sie am Freitag mitteilte.

Die AK argumentierte, dass Abnehmen durch die versprochene Leistung unmöglich und die Konsumentin über die Wirksamkeit der angebotenen Leistung in die Irre geführt worden sei. Sie habe daher Anspruch auf die Rückerstattung der 1000 Euro. Einen Tag vor der Gerichtsverhandlung zahlte das Unternehmen schließlich das Geld zurück.

Konsumentenschützer warnen vor „fragwürdigen Angeboten“

„Derart fragwürdige Angebote gibt es wie Sand am Meer“, warnen die Konsumentenschützer der AK. Auch wenn die Werbebotschaften noch so verlockend sind – ohne Ernährungsumstellung oder regelmäßige Bewegung seien sie allesamt nutzlos. Zudem sei nur durch langsames Abnehmen von maximal einem Kilo pro Woche mit einem langfristigen Erfolg zu rechnen.

Video: Fünf gesunde Fragen zum Thema „Abnehmen“