Wie wird aus einem gewöhnlichen Schulhof ein Ort, an dem Lernen, Entspannen und Gemeinschaft zusammenkommen? Diese Frage stellten sich Schülerinnen und Schüler beim Mitmach-Bewerb „Schulraumgestalter:innen“, den der Verein Technik für Kinder Vulkanland ins Leben gerufen hat.

Eine Jury bewertete die Ideen und die Siegerschulen durften sie im Anschluss selbst umsetzen. Im Zuge dessen planten und bauten die Jugendlichen der Mittelschule Kirchbach und der Mittelschule St. Margarethen an der Raab langlebige Möbelstücke für den Schulalltag.

Schulhöfe lebenswerter machen

Die Kirchbacher Schülerinnen und Schüler konzipierten ein „Chill-out-Deck“, das um den Lindenbaum im Innenhof führt. Die neue Holzterrasse lädt zum Lernen im Freien, Lesen, Entspannen und zum gemeinsamen Austausch ein.

Auch die MS St. Margarethen überzeugte mit einer Idee, die den Schulhof noch lebenswerter macht. Die Jugendlichen errichteten ein neues Aufenthalts- und Lernareal.

Unterstützt wurden beide Schulen von Lehrkräften, Eltern, Technikhaus-Mentoren und regionalen Firmen.