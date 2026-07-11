„Der Einsatz, an den ich mich immer zurückerinnern werde, ist noch nicht so lange her“, erzählt Nadine Augustin nachdenklich. Die 28-Jährige ist zwar schon seit etwa neun Jahren Teil der Wasserrettung Längsee, eine solche Alarmierung hat sie allerdings noch nicht erlebt. Am 24. Mai schwamm ein 22-Jähriger mit einem Freund (17) vom Steg zu einer künstlichen Insel im Längsee, als er Krämpfe bekam und unterging. Er verstarb schlussendlich. Mittendrin war auch Augustin.

„Das war seit Langem unser erster wirklicher Badeunfall“, erzählt sie. „Solche Eindrücke sind natürlich schwer zu verarbeiten, aber in unserem Team wird diesbezüglich tolle und wertvolle Arbeit geleistet.“ So habe man sich wenige Tage später zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie sich die Kameraden und Kameradinnen fühlen. „Unser Einsatzstellenleiter Stefan Petrasko hat das toll gemanagt“, betont die Wasserretterin.

„Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Wenn man Teil einer Wasserrettung ist, muss man damit rechnen, zu tragischen Unfällen gerufen zu werden. Das weiß Augustin, die eigentlich eher zufällig zum Team am Längsee gestoßen ist. „Unser heutiger Landesleiter Markus Bräuhaupt wollte mich damals immer überreden, zur Wasserrettung zu kommen. Ich war aber skeptisch“, sagt sie mit einem Lächeln. Die Überredungskünste von Bräuhaupt trugen allerdings irgendwann Früchte: Augustin besuchte einen Informationsabend – und ist seitdem ein stolzer Teil der Organisation.

Heute, sagt sie, ist sie froh, diesen Schritt gesetzt zu haben. „Wir haben eine tolle Kameradschaft und verstehen uns alle gut.“ Im Fokus steht bei ihr aber, Menschen in Not zu helfen. „Ich freue mich, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn ich ihnen helfe.“

Sie beschafft das Material

Zuständig ist die St. Veiterin, die beruflich in der Personalverrechnung tätig ist, am Längsee vor allem für das Material. „Ich muss die Sachen bestellen, die Kleidung ausgeben und einfach dafür sorgen, dass alles da ist.“

Zurzeit befindet sie sich kurz vor dem Abschluss der Schwimmlehrerprüfung. „Und ich habe auch mit dem Bootsführerschein begonnen“, erzählt die 28-Jährige lächelnd. Die Fahrstunden finden am Längsee und am Wörthersee statt. „Im Oktober habe ich die Prüfungen dann hoffentlich abgeschlossen.“

Augustin hilft, wo sie kann und wird das auch weiterhin tun – auch bei schrecklichen und tragischen Unfällen wie jenen vom 24. Mai. Vielleicht ist es nicht immer möglich, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – aber versuchen muss man es.