Endlich ist es soweit: Das denken sich wohl die zahlreichen Spechtler, die in den vergangenen Wochen nach Albersdorf gepilgert sind. Es waren viele, erzählt Herwig Hofer. Anfang des Jahres war klar, der Gastronom zieht mit seinem Café von St. Ruprecht an der Raab in den Nachbarort.

Noch während der Arbeiten in den vergangenen Wochen bekam er immer wieder Besuch. Wann sperrt das Lokal auf? Wie schaut es dort aus? Die Neugier war groß. Nun steht der Neustart bevor: Ab Montag (13. Juli 2026) hat das Landcafé ab 7.30 Uhr geöffnet.

„Die Zeit des Umbaus war intensiv“, berichtet Hofer. Und auch die letzten Tage vor dem Start werden es noch einmal in sich haben. Unterstützt wird er von seinem mittlerweile 16-köpfigen Team – darunter seine Frau Michaela sowie die beiden Töchter Janina und Nadine. Letztere führt das „Platzerl“ in Hofstätten an der Raab.

Hofer fühlt sich mittlerweile in Albersdorf angekommen, hat aber auch ein Stück St. Ruprecht mitgebracht. So steht mitten im Café ein Stehtisch, aus dem ein Baum aus Plastik wächst. Der musste mit und war schon in St. Ruprecht ein Platz für Stammgäste.

Auch die Kästen, in denen die knapp 350 Sparvereinsmitglieder regelmäßig einzahlen, kamen mit nach Albersdorf. Im Landcafé erwartet die Gäste eine große Terrasse, ein Spielplatz, Mehlspeisen, Frühstück und natürlich das beliebte Eis. Auch Torten können auf Anfrage bestellt werden. Im Obergeschoss des Lokals befinden sich Zimmer. Zwei Doppel- und ein Einzelzimmer.

Und in St. Ruprecht an der Raab?

Stichwort Eis: Das gibt es ab Montag nicht nur in Albersdorf, sondern bis Saisonende auch noch am Standort in St. Ruprecht an der Raab. Und danach? Hofer liebäugelt bereits mit einer Geschäftsfläche mitten im Ort von St. Ruprecht und hat nicht vor das Kapitel dort komplett zu schließen.