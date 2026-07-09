420 junge Kärntnerinnen und Kärntner wollen im Herbst mit der Ausbildung zum Polizisten beziehungsweise zur Polizistin beginnen - laut der Landespolizeidirektion Kärnten ist das ein Rekord. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß freut sich über das große Interesse: „Die hohe Bewerberzahl ist eine Bestätigung für die gute Arbeit der Kärntner Polizei. Denn der Polizeiberuf ist nicht nur einer der verantwortungsvollsten, sondern auch vielseitig und abwechslungsreich.“

28 neue Führungskräfte

„Gut für die Sicherheit ist, dass das Interesse am Polizeiberuf so hoch wie nie ist“, betonte Innenminister Gerhard Karner am Donnerstag in Krumpendorf, wo 180 neue Polizisten in den Streifendienst gestellt wurden. Zusätzlich wurden 28 Beamtinnen und Beamte nach erfolgreichem Kursabschluss als dienstführende Beamtinnen und Beamte ernannt. Sie werden künftig die Polizeiinspektionen und andere Kärntner Dienststellen in Führungsfunktionen verstärken.

Die Ausbildungen fanden in den Bildungszentren der Sicherheitsakademie in Krumpendorf, Traiskirchen und Wels statt. Durch die laufenden Aufnahmen werden Pensionierungen ausgeglichen und der Personalstand wird sukzessive erhöht – in Kärnten liegt er bei über 2400 Bediensteten. „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und für andere da sind. Dass sich so viele junge Menschen für diesen Beruf begeistern, zeigt das große Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei“, sagte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) gratulierte: „Heute ist ein guter Tag für Kärnten, weil die Sicherheit im ganzen Bundesland maßgeblich gestärkt wird.“