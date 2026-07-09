„Es ist Leben in den vierten Stock gekommen. Die Leute sind angekommen“, freut sich Thomas Weiß. Er leitet das Bezirkspflegeheim Schillerhaus in Gleisdorf. 2023 wurde dort der moderne Zubau mit hellen Zimmern und gemütlichen Aufenthaltsbereichen aufgesperrt. Dennoch stand gut drei Jahre das komplette vierte Stockwerk leer. 50 Betten waren verwaist. Es lag nicht an der Nachfrage, sondern an zu wenig Personal. Man suchte mit Videobotschaften nach neuen Kolleginnen und Kollegen, lobte Prämien für das Anwerben aus. Es gib Vergünstigungen, Tagesmütter und nun sogar eine bezahlte Mittagspause. Im Jänner wurde mit dem Unternehmensberater Daniel Edelsbacher zudem eine Kampagne gestartet, um mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Gleisdorf zu locken.

Der Aufwand machte sich bezahlt. „Wir haben seit Anfang des Jahres 92 Bewerbungsgespräche geführt, 38 Personen sind eingetreten. Und es gibt laufend weitere Bewerbungen“, schildert Thomas Weiß. Die Folge: Seit 1. Juni konnten 13 weitere Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen werden. Eine von ihnen ist Gertrude Haindl. „Ich bin blind, war vorher kurz im Odilieninstitut in Graz“, erzählt die 77-Jährige aus Mitterdorf an der Raab. „Ich habe Schneiderin gelernt und war lange zuhause bei den Kindern.“ Betreut wird sie unter anderem von Michelle Puschl und Jeannine Ernst. Auch die beiden sind noch nicht lange in dem großen Haus.

Vollbelegung bis Ende 2027

Das Ziel von Thomas Weiß, Pflegedienstleiterin Zeljana Kondic und ihrem Team: Bis Ende des Jahres möchte man weitere zwölf Betten belegen – und bis Ende 2027 soll der gesamte vierte Stock belebt sein. Derzeit arbeiten im Schillerhaus 186 Personen. 163 Frauen und Männer wohnen dort. 90 Prozent von ihnen stammen aus dem Bezirk Weiz. Thomas Weiß. „Künftig wollen wir unser Haus auch in anderen Bezirken stärker bewerben.“