Aufregung herrscht vor und hinter der Tür, die am Donnerstag die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirkspflegeheims „Schillerhaus“ in Gleisdorf von ihrem wohl liebsten Unterhaltungsprogramm trennt. Regelmäßig bekommen die älteren Menschen Besuch von Therapiebegleithunden, die sich mit ihren Hundeführerinnen gerade in Ausbildung befinden.

Was für die Hunde ein Job ist und konsequentes Training erfordert, zaubert den Menschen im Pflegeheim ein Lächeln ins Gesicht. „Der Besuch der Hunde ist unglaublich beliebt. Ein Herr ist nur bei diesem Termin dabei und möchte sonst bei keinem anderen Unterhaltungsprogramm teilnehmen“, erzählt Amely Nestl. Die Grazerin ist für die Animation im Pflegeheim zuständig und organisiert die Besuche der Vierbeiner.

Amely Nestl ist für den Bereich Animation im Bezirkspflegeheim Schillerhaus in Gleisdorf zuständig © KLZ / Julia Kammerer

„Es ist ein ganz anderer Zugang und regt das Gehirn an. Man sieht das Lachen und Strahlen in den Augen der Menschen“, erzählt Nestl. Gestrahlt wird ab der Sekunde, in der die Hunde den Saal betreten.

Ein Einblick in den tierischen Besuch

Jubel tönt durch den Raum, Hände werden ausgestreckt, denn am liebsten wird gestreichelt und gekuschelt. Die Menschen erinnern sich durch den Kontakt mit den Hunden an ihre eigenen Tiere zurück und beginnen dann ganz offen Geschichten zu erzählen, weiß Nestl.

Erinnerungen geweckt

„Ich hab gern große und schwarze Hunde“, sagt eine ältere Frau und zeigt auf die altdeutsche Schäferhündin Elsa. „Da werden wir wohl zum Streiten kommen“, ruft ihr eine Bewohnerin von der anderen Seite des Sesselkreises zu und lacht, denn auch sie hat bereits ein Auge auf Elsa geworfen. Eine weitere Seniorin erzählt, wie froh sie ist, dass gleich vier Hunde da sind. „Das letzte Mal waren nur zwei da und alle waren ganz traurig.“

Die Hunde werden von ihren Leinen abgehängt, weichen ihren Besitzerinnen aber nicht von der Seite und spazieren von Platz zu Platz. Es wird gestreichelt, Leckerlis werden verteilt, Tricks vorgeführt. Sheltie-Hündin Bella ist nicht nur wegen ihres blitzblauen Auges ein Hingucker. Sie bringt Farbringe zu Besitzerin Kerstin Müller zurück und stapelt sie auf einem Turm.

Schäferhündin Elsa geht im Slalom durch die Beine von Katharina Kugler, Border Collie Esme „umarmt“ für ein Leckerli ihr Frauchen Lisa Riener. Und Langhaar Collie Milo stellt sich auf einen Hocker, damit ihn die Frauen und Männer streicheln können.

Jede Rasse geeignet

Die Truppe ist unglaublich unterschiedlich – nicht nur äußerlich. Ist jede Rasse für einen Therapiebegleithund gemacht? „Grundsätzlich ja, vom Chihuahua bis zur Dogge. Die Hunde müssen aber menschenbezogen sein“, erzählt Lena Reinisch. Sie ist Ausbildnerin und Hundetrainerin bei „Therapiebegleithunde Dogs Steiermark“.

„Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert und dauert zwischen 75 und 80 Stunden“, erzählt Reinisch. Leinenführigkeit, Rückruf, Impulskontrolle und Arbeiten mit Rollstuhl, Krücken oder Rollator sind etwa Inhalte.

Nicht zu verwechseln sind Therapiebegleithunde mit Assistenzhunden, betont Reinisch: „Assistenzhunde sind 24 Stunden für eine Person im Einsatz und unterstützen im Alltag. Therapiebegleithunde begleiten, wie der Name sagt.“ Dazu zählen etwa Traumata von Kindern und Jugendlichen. Auch Schulbesuche unternimmt Reinisch mit ihren Hunden.

Hundemüde

Der tierische Besuch dauert ungefähr eine Stunde. Während die Senioren danach erfreut durch die Tür spazieren, merkt man den Hunden an, dass sie geschafft sind. „So ein Besuch ist sehr anstrengend“, erzählt Trainerin Julia Pusterhofer.

Hundemüde legen sie sich nach der Einheit zu Boden und lauschen ihren Frauchen bei der Nachbesprechung. Die sind zufrieden mit ihrem Einsatz und fühlen sich gewappnet für die anstehende Prüfung im Juli.