Die Freude war Michael Fuchsjäger schon von weitem anzusehen. Nach zwölf Jahren der Planungen und Bauarbeiten wurde der Bauteil eins der Klinik für Radiologie am Universitätsklinikum Graz am Donnerstag eröffnet. Bauteil zwei soll im November dieses Jahres folgen. „Unser Haus wird auch ‚Smiley House‘ genannt, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer lächeln“, erzählt Fuchsjäger, Vorstand der Radiologie.

Der Spatenstich erfolgte im November 2022. 174 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert, zu je 50 Prozent von Land Steiermark und Bund finanziert. 670 Kilometer Elektrokabel wurden auf den 20.000 Quadratmetern verlegt, zwei Drittel der Aufträge wurden an steirische Unternehmen vergeben, sagte Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik der Kages, nicht ohne Stolz.

Michael Fuchsjäger, Vorstand der Universitätsklinik für Radiologie © LKH-Univ. Klinikum Graz / M. Kanizaj

Wissenschaftliche und klinische Exzellenz

Die neue Klinik ist lichtdurchflutet, Akzente aus Holz und ein durchdachtes Farbkonzept sollen Wärme suggerieren. „Die Patientinnen und Patienten sollen sich bei uns wohlfühlen“, sagte Fuchsjäger. Andrea Kurz, Rektorin der MedUni Graz, bezeichnete das neue Gebäude als eine Verbindung aus „wissenschaftlicher und klinischer Exzellenz“. In Europa würden wohl weniger Radiologieeinrichtungen moderner sein. Zwei Computer- und drei Magnetresonanztomografen (MRT), dazu ein spezielles Forschungs-MRT sowie drei Angiografie-Anlagen und acht Geräte für nuklearmedizinische Verfahren sind im Gebäude versammmelt. Oder wie Fuchsjäger es nennt: „Es ist die eierlegende Wollmilchsau der Radiologie.“ Denn nicht nur modernste Technik stehe im Mittelpunkt, sondern „vor allem die Menschen, die darin arbeiten, und die Patienten, die hier betreut werden“.

Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betonte, dass in der Radiologie nicht nur Patientenversorgung auf höchstem Niveau gewährleistet sei, sondern dass die neuen Räumlichkeiten auch Ort der Ausbildung und der Wissenschaft sein.