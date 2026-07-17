Zwölf Sekunden und etwas Leichtsinn. Mehr brauchen Florian Draschbacher und Lukas Maar nicht, um Zugriff auf ein Handy zu bekommen. Auf ihrem Schreibtisch liegt das Gerät. Ein Google-Handy aus dem Jahr 2024, nicht neu, aber eigentlich auch nicht alt. Sie schließen es an einen kleinen Stecker an, der nicht viel anders aussieht als ein Ladegerät. Auf Draschbachers Computer rattern unzählige Code-Zeilen in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund herunter.

Für gewöhnlich fragt das Handy, ob es Daten freigeben darf. Das Programm hinter dem Stecker verhindert die Anfrage. Und dann? Nach zwölf Sekunden hat Draschbacher die Kontrolle. Über den PC kann er auf alle Bilder am Gerät zugreifen. Einzige Bedingung hinter dem Angriff: Das Handy muss entsperrt sein. „Bei öffentlichen Ladestationen an Bahnhöfen oder Flughäfen ist das natürlich ein Leichtes“, sagt Draschbacher.

Draschbacher und Maar haben sich zum Glück für die gute Seite entschieden – für das Hacken an der TU Graz am Institute of Information Security. Sie suchen Sicherheitslücken, um diese an den Hersteller zu melden. Samsung, Apple und Co. schließen diese dann im Idealfall. Mit einer Begeisterung für Sicherheitssysteme und deren Schwächen könnte man gut und gerne auch andere Arbeitgeber finden, die weniger auf Verteidigung und viel mehr auf Angriff aus sind. „Auf der anderen Seite würde man gut das Zehnfache verdienen“, sagt Maar. „Mit unserer Vorstellung von Ethik lässt sich das aber nicht vereinbaren – wir wollen für die Nutzerinnen und Nutzer da sein“, ergänzt Draschbacher.

Hacken kennt viele Schattierungen

Ich gebe den beiden dann auch meine gesamte digitale Identität in die Hände. Mein Bankkonto, meine Kontakte, meine Videos, meine Fotos – alles auf meinem Handy gespeichert und hinterlegt. Das kleine, schwarze Gerät, das ich rund 20 Stunden pro Tag in Griffweite trage, haben nun zwei professionelle Hacker in der Hand. Sie wischen kurz über den Bildschirm, klicken sich durch die Einstellungen, um dann zu sagen: „Wenn es jemand drauf anlegt, kann er die Daten abgreifen – nur das kostet viel Zeit und viel Geld.”

Sie erklären, dass es gar nicht so leicht ist, ein neues Handy zu infiltrieren, dessen Betriebssystem und Sicherheitsupdates auf dem aktuellsten Stand sind. Beruhigend. Wobei: Sie sagen auch, wenn jemand die Ressourcen hat, ist alles hackbar. Die Polizei nutzt derartige Tools, um beschlagnahmte Handys zu durchleuchten. Aber auch andere Mächte – Geheimdienste von freundlichen und unfreundlichen Staaten – können Handys von Zielpersonen abhören, stören oder zerstören. Nicht beruhigend.

Hacken ist nicht gleich hacken. Möglichkeiten gibt es unzählige. „Generell geht es immer darum, mehr Zugriff zu bekommen, als man vor dem Angriff hatte“, sagt Maar. Das kann eine ausgewählte Zielperson treffen, aber auch die breite Masse.

Florian Draschbacher © privat

Das Risiko, zum Opfer zu werden, ist in den vergangenen Jahren jedenfalls größer geworden. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Februar vor gezielten Phishing-Angriffen über Messenger gewarnt. Russische Hacker nehmen gezielt kommerzielle Messenger-Dienste ins Visier. Hacker schreiben ihre Opfer an, geben sich als Kundendienst aus. Sie lassen sich Sicherheits-Pins übermitteln und melden sich somit auf einem zweiten Gerät an. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wurde im Frühjahr Opfer einer solchen Masche.

Lukas Maar © privat

Das Beispiel zeigt: Um an Daten zu kommen, reicht es oft aus, wenn die Nutzerinnen und Nutzer unachtsam mit ihren Geräten umgehen. „Es ist so, als würde man Einbrechern die Tür öffnen und sie allein im Haus herumspazieren lassen“, sagt Draschbacher. Das größte Sicherheitsrisiko für die eigenen Daten ist manchmal der Besitzer selbst. Maar sagt: „Man sollte nie eine App installieren, die man von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle empfohlen bekommt.“ Der gesunde Hausverstand und aktuelle Systeme seien der beste Schutz.

Wie leicht geht’s wirklich?

Klar ist: Niemand hackt ein Handy nebenher. Ein Angriff ist immer ein Aufwand. „Aktuell ist es auch ein Wettrennen zwischen professionellen Hackern, die Schwachstellen ausnutzen wollen, und Herstellern, die die Lücken schließen wollen.“ Wer die Nase vorne hat, lasse sich nicht sagen. Der Schwarzmarkt ist voll mit Angeboten von Hackern, genauso voll ist der Terminkalender von Maar und Draschbacher, die nach weiteren Lücken suchen. Ist das jetzt beruhigend?