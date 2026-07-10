„Plötzlich Publikumsliebling“. Wäre Belgiens bisherige WM-Reise ein Hollywood-Streifen, so oder so ähnlich könnte der Filmtitel lauten. Denn nach nicht wirklich überzeugenden Auftritten hob schon im Sechzehntelfinale der eine oder andere Fan anerkennend die Augenbraue, als die „Roten Teufel“ gegen den Senegal ein 0:2 in der absoluten Schlussphase noch ausglichen und in der Verlängerung 3:2 gewannen. Als sie dann souverän Gastgeber USA mit 4:1 ausschalteten, war der Jubel vielerorts groß. Denn nach dem Skandal um die Aufhebung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun nach Intervention von Donald Trump bei FIFA-Chef Gianni Infantino gehörten die Herzen der Fußballwelt zu großen Teilen nicht mehr den US-Boys.

Mit Europameister Spanien kommt jetzt aber ein ganz anderes Kaliber auf die Truppe von Teamchef Rudi Garcia zu. Die Iberer haben bei dieser WM noch keinen Gegentreffer kassiert, den letzten gab‘s in der Gruppenphase 2022 in Katar gegen Japan. Torhüter Unai Simon baut weiter seinen eigenen WM-Rekord der Unbezwingbarkeit aus, hält schon 609 Minuten seinen Kasten sauber. Das wäre die eine harte Aufgabe für Belgien, nämlich Spaniens Abwehrriegel zu knacken. Damit nicht genug, ist die Offensive ebenfalls stark bestückt. Mikel Oyarzabal traf schon viermal und legte ein Tor auf, Nico Williams, Alex Baena oder Dani Olmo lauern stets. Und dann wäre da natürlich Wunderkind Lamine Yamal, der mit erst einem Treffer noch nicht ganz groß aufzeigte, aber auch genau weiß, wie und wo er dem Gegner wehtun kann. Und dass im Mittelfeld ein Rodri in Topform die Fäden zieht, macht die Sache für Kontrahenten nicht angenehmer.

Generell sprechen die Zahlen für Spanien. Der Kaderwert der Spanier liegt bei 1,22 Milliarden Euro, jener Belgiens bei 547,5 Millionen. Zudem ist Belgien (27,7) im Schnitt älter als Spanien (26,8). Belgien hat mit 13 Treffern zwar mehr Tore erzielt als Spanien (9), aber eben auch fünf erhalten. Eine Zahl, die höher wäre, würde nicht Thibaut Courtois (34) im Tor stehen. Der einzige Spanien-Legionär der Belgier und Goalie von Real Madrid, dessen Sohn Nicolás (9) in Spanien auf die Welt kam, bestreitet gegen seine „zweite Heimat“, wie er sagt, sein 21. WM- und 115. Länderspiel. Achtmal blieb seine Weste auf der großen Bühne übrigens weiß. „Jeder in unserer Mannschaft glaubt, dass es möglich ist. Wir haben Qualitäten, die Spanien einkalkulieren muss“, meint er. „Es gibt immer Überraschungen. In der Champions League, der Europa League und auch bei einer WM.“ Der Real-Schlussmann erinnert an die WM 2018, als Belgien im Viertelfinale Brasilien 2:1 schlug. „Auch die waren Favorit.“ Über den Turnierverlauf ist er bislang glücklich, denn „die Leute waren ein bisschen enttäuscht, aber wir haben das ausgebügelt.“

Spanien verlor seit 2024 kein Länderspiel „regulär“

Geht es aber nach den Spaniern, muss Belgien heute heimfliegen, sie wollen nach dem EM- auch den zweiten WM-Titel nach dem Premierensieg 2010 in Südafrika einfahren. „Jeder Gegner, dem du in dieser Phase gegenübertrittst, hat es verdient, dort zu stehen. Es wird eine noch größere Herausforderung, der wir uns stellen müssen“, ist Teamchef Luis de la Fuente gewohnt diplomatisch. Und das, obwohl sein Team schon 35 Länderspiele, genauer gesagt seit März 2024, in regulärer Spielzeit und Verlängerung ungeschlagen ist, nur 2025 das Nations-League-Finale gegen Portugal im Elferschießen verlor.

Personell kann Spanien aus dem Vollen schöpfen, einzig Williams‘ Kraft nach einer Verletzung reicht wohl noch nicht für 90 Minuten. Belgien muss Mittelfeld-Ass Amadou Onana, der gegen die USA einen Kreuzbandriss erlitt, vorgeben.