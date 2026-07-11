Mit überraschend schnellen Schritten überquert Pater August Janisch den Klosterhof von Stift Rein. Obwohl der Grüne Star ihm nur Reste seiner Sehkraft gelassen hat, will sich der 84-Jährige, so weit es noch möglich ist, eines nicht nehmen lassen: Auf Menschen zuzugehen. Dass er das sein ganzes Leben gemacht hat, wird am Sonntag im Stift für volle Kirchenbänke sorgen. Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen feiern mit Pater August sein diamantenes Priesterjubiläum. Vor 60 Jahren, genauer gesagt am 10. Juli 1966, wurde der Oststeirer im Grazer Dom zum Priester geweiht.

„Ich habe meinem Lehrer in der vierten Klasse Volksschule erklärt, dass ich Priester werden möchte“, erinnert sich der Jubilar schmunzelnd daran, dass sein Berufswunsch schon im Kindesalter feststand. Ein Elternhaus, in dem der sonntägliche Kirchgang selbstverständlich war, legte das Fundament für den späteren Lebensweg. Das Bischöfliche Knabenseminar und ein Theologiestudium an der Uni Graz folgten, mit 24 Jahren dann schließlich die Priesterweihe.

Lehrer, Erzieher und Pfarrer

An drei Jahre als junger Kaplan in Hitzendorf denkt Pater August auch heute noch gern zurück. Von 1969 bis 1980 stand er dann den Schülern im Bischöflichen Seminar und Gymnasium als Lehrer und Erzieher zur Seite. „Mit den Maturaklassen habe ich noch heute gute Kontakte“, freut sich der 84-Jährige. 1980 kommt Bischof Johann Weber schließlich seinem Wunsch nach, ihn wieder als Pfarrer einzusetzen. Zwanzig Jahre lang wird er diese Funktion in Hartberg ausfüllen – und dabei unfreiwillig über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen machen.

Am 3. Dezember 1993 landete die erste Briefbombe von Franz Fuchs in der Post des Hartberger Pfarrers. Der Kirchenmann hatte sich in den Jahren davor als „Flüchtlingspfarrer“ einen Namen gemacht. „Wir hatten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Flüchtlinge im Ort. Für mich war klar, ich bin Pfarrer für alle, auch für diese Leute“, blickt der 84-Jährige zurück. Hilfsaktionen wurden gestartet, Gestrandete mit dem unterstützt, was sie brauchten. Was den Pfarrer damals umtrieb, ist ihm heute noch ein Anliegen: „Man sollte anderen auf Augenhöhe begegnen, egal welche Religion sie haben oder welche Sprache sie sprechen. Sich Zeit nehmen und zuhören, das ist für jeden wichtig, für einen Priester umso mehr.“

Die prachtvolle Basilika Rein, wo am Sonntag mit einem Festgottesdienst das „Diamantene Priesterjubiläum“ von Pater August Janisch gefeiert wird © Klz / Daniel Winter

Eintritt ins Kloster mit Ende 50

Auf die Jahre in Hartberg folgte 2000 nach einer Krebserkrankung und einer Operation eine Auszeit in Stift Rein. Janisch fand Gefallen am Leben in Gemeinschaft und am gemeinsamen Chorgebet und trat als Endfünfziger 2001 als Novize ins Kloster ein. 2005 folgte die feierliche Profess. Wer dachte, da setzt sich jemand hinter Klostermauern zur Ruhe, hätte nicht falscher liegen können. Dass heute Ehrenamtliche tausende Besucher im Jahr durch das Zisterzienserstift führen, geht auf seine Kappe. Seit 2003 finden immer wieder Ausstellungen statt. „Ich habe mir einfach überlegt, welcher Blick hinter die Klostermauern die Leute interessieren könnte“, erzählt der mittlerweile älteste von acht in Rein lebenden Zisterziensern gewohnt bescheiden. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass etwa die historischen Säle oder die Basilika sorgsam renoviert werden konnten. Um Schätze aus der Bibliothek zu retten, rief er Patenschaften ins Leben. 500 „Buchpatienten“ konnten so bisher restauriert werden.

Erinnerungen an die Stationen seines Lebens werden wohl am Sonntag beim Jubiläumsgottesdienst und bei der anschließenden Agape in persönlichen Gesprächen aufgefrischt werden. Schon in den letzten Tagen gingen zahllose Glückwünsche zum Diamantenen Priesterjubiläum per E-Mail und telefonisch ein. Am Festnetz – ein Handy kam dem Priester und Ordensmann nämlich selbst zu Zeiten nicht ins Haus, als er noch mit großen Sanierungsprojekten beschäftigt war. „Ein Handy hatte ich noch nie. Mir fehlt nichts, ich brauch’s nicht“, erklärt er mit einem schelmischen Lächeln, das auch im neunten Lebensjahrzehnt seine Erzählungen oft begleitet.