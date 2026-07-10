Das Land Kärnten startet umfassende Sanierungsarbeiten an der B106 Mölltal Straße in der Marktgemeinde Obervellach. Im Bereich des Lagerhauses wird die Fahrbahn auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt umfassend erneuert. „Es freut mich, dass wir ein weiteres Projekt an der B106 in Angriff nehmen können. Die Mölltal Straße ist eine Lebensader und eine der wichtigsten Verkehrsachsen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Tourismus in der Region. Mit den Maßnahmen in Obervellach verbessern wir die Qualität der Straße weiter und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Für das Projekt nehmen wir 320.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Der Fahrbahnabschnitt befindet sich in einem schlechten Zustand. Spurrinnen, Schlaglöcher, Einzel- und Netzrisse sowie Materialausbrüche machen eine umfassende Instandsetzung der Straße notwendig. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, dem 13. Juli, und sollen voraussichtlich Mitte September abgeschlossen sein. Während der Bauzeit bleibt die B106 im Baustellenbereich halbseitig befahrbar. Der Verkehr wird händisch beziehungsweise mittels Ampelanlage geregelt.