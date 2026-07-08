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Ankara
Selenskyj und Nawrocki nehmen Dialog wieder auf
Vor dem Hintergrund des jüngsten Streits um die Weltkriegsvergangenheit haben der polnische Präsident Karol Nawrocki und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Ankara den Dialog wieder aufgenommen, ohne jedoch eine Klärung des Konflikts zu erlangen. Ihm und Selenskyj sei es "nicht gelungen, die historischen Fragen" bezüglich der Massaker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu klären, sagte Nawrocki nach dem Treffen.