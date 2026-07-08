Er hatte Pläne des Tunnelsystems, erklärte der Sprecher. An verschiedenen Eingängen sei dann nach den in Not geratenen jungen Männern gerufen worden - schließlich mit Erfolg.

Die aus Nordrhein-Westfalen stammenden Geretteten waren laut Polizei leicht unterkühlt. Die Temperatur in den Stollen liege konstant bei sieben Grad, sagte der Sprecher. Gegen die Heranwachsenden, die "aus Neugier" in die Tiefe stiegen, wurde eine Strafanzeige gefertigt. Sie müssen damit rechnen, dass sie den Einsatz am Mittwochnachmittag bezahlen müssen.

"Die Polizei warnt eindringlich davor, unberechtigt die unterirdischen Tunnelsysteme zu betreten und damit sein Leben und das Leben der Einsatzkräfte zu gefährden", hieß es.

Mitten in einem erkalteten Lavastrom spannt sich in 32 Metern Tiefe unterhalb der Stadt Mendig ein Netz von Felsenkellern. Es umfasst rund drei Quadratkilometer. Bei Führungen, die vom Vulkan-Museum Lava-Dome organisiert werden, können die Keller besichtigt werden.

Entstanden ist das System aus Stollen und Schächten im späten Mittelalter, als die Mendiger begannen, den kostbaren schwarzen Basalt abzubauen. Er war durch einen Lavastrom der letzten Vulkanausbrüche entstanden.

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich durch den intensiven Abbau nach Angaben der Stadt das größte Basaltlava-Bergwerk der Welt. Mitte des 19. Jahrhunderts nutzten die damals 28 Brauereien in der Stadt die Felsenkeller wegen ihrer konstant idealen Temperatur zur Lagerung der Biere.