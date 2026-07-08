Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften und mindestens fünf Löschzügen an. Rettungsdienste, der Zivilschutz sowie die Stadtpolizei sicherten das Gebiet und sperrten die umliegenden Straßen.

Nach Angaben der Behörden wurde das Betriebsgelände vorsorglich evakuiert. Feuerwehrkräfte überprüften, ob sich noch Beschäftigte in den Gebäuden befanden. Die Stadt Mailand rief Anrainer vorsorglich dazu auf, Fenster geschlossen zu halten und das Einsatzgebiet zu meiden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da in den Hallen große Mengen gelagerter Waren, darunter auch elektronische Geräte, das Feuer zusätzlich nährten. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar.