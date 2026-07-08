Die deutsche Dramaturgin Marlene Hahn wurde am Nachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz als neue Intendantin der Grazer Oper präsentiert. Sie soll ihr Amt 2028 antreten und die Nachfolge von Ulrich Lenz antreten. Der hatte sich auch beworben, die Jury entschied aber anders. Zuletzt hat sie in Leipzig gearbeitet. Sie war schon längere Zeit als Dramaturgin an der Grazer Oper tätig.



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