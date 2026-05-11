Wie man kreativ mit Sparvorgaben umgeht, ist das nur halb ausgesprochene Motto der vierten Saison von Ulrich Lenz als Intendant der Grazer Oper. Tatsächlich schaut das Programm aus Oper, Musical, Operette, Tanz und Konzert alles andere als dürftig aus. Olga Neuwirth zeigt ihr neuestes Opernwerk nicht in Wien, sondern in Graz, es gibt ein neues Fußball-Musical, Chefdirigent Vassilis Christopoulos führt mit der „Elektra“ seine Strauss-Erkundungen fort und mit „La Bohème“ und „Im Weißen Rössl“ gibt es zugkräftige Titel. Dazu eröffnet man mit Berlioz‘ kapitalem „Fausts Verdammnis“ und die aufgeblühte Tanz-Schiene ist ebenso prominent vertreten. Lenz selbst geht damit – vorläufig – in seine vorletzte Saison, derzeit läuft noch die Ausschreibung der Intendanz von 2028 bis 2033.

Intendant Ulrich Lenz © Kanizaj