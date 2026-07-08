Die größte und wahrscheinlich, oder seit dem Skandal um das Aussetzen der Rot-Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun nach einer Intervention von Donald Trump bei FIFA-Chef Gianni Infantino ziemlich sicher kontroverseste Weltmeisterschaft dauert zwar bis zum Finale am 19. Juli in New York noch elf Tage, viel Fußball ist aber nicht mehr zu spielen. Vier Viertelfinals, zwei Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale stehen noch aus. Also acht von insgesamt 104 Spielen. 96 Partien sind vorbei. Duelle, aus denen einige Lehren gezogen werden können:

Fast eine gelbe Karte weniger pro Spiel

Spätestens mit dem 1:0 von Frankreich über Paraguay, in dem lediglich drei Franzosen Gelb sahen, obwohl Paraguay mit dem Messer zwischen den Zähnen agierte und unverwarnt blieb, wurde klar: Die gelben Karten sitzen bei den Schiris relativ fest. Auch die Zahlen belegen das. Zum Vergleich: 2022 in Katar wurden 227 in 64 Spielen verteilt. Das macht einen Schnitt von 3,55 gelben Karten pro Partie. Bislang gab es in Nordamerika 257 Karten, das entspricht 2,68 durchschnittlich pro Begegnung. Anders ist das bei den roten Karten. 2022 setzte es zudem fünf Platzverweise (zweimal glatt-rot), also 0,078 pro Spiel, dieses Jahr sind es 14 (0,145 pro Spiel), allerdings 13 davon waren glatt-rot.

Mehr Zuschauer sahen mehr Tore

Vor vier Jahren fielen insgesamt 172 Tore (2,69 pro Spiel), heuer sind es 280 (2,92). Das sorgte natürlich für Aufsehen in den 16 Stadien. 6,26 Millionen Menschen waren bislang dabei, das macht einen Schnitt von 65.200 pro Spiel laut den publizierten Zuschauerzahlen des Weltverbandes.

Alle Superstars scheinen in Topform

Dass viele Tore fallen, liegt auch an einer Beobachtung: Die Superstars dieser WM haben richtig Lust, wirken trotz der straffen Spielpläne der letzten Jahre topfit. Es läuft auf das wohl engste Rennen um die Torjägerkrone überhaupt hinaus. Denn Lionel Messi (8 Treffer), Erling Haaland, Kylian Mbappe (beide 7) und Harry Kane (6), die die Liste in dieser Reihenfolge anführen, sind allesamt noch im Bewerb. Entweder Haaland oder Kane fliegt im direkten Viertelfinal-Duell allerdings fix raus, während Messi und Mbappe einander erst in einem möglichen Finale treffen könnten. Mit acht Treffern war Mbappe vor vier Jahren bester Torschütze. Es ist davon auszugehen, dass diese Topspieler noch treffen, der Beste wird gemessen am bisherigen Schnitt wohl zweistellig abschließen. Das gelang zuletzt Gerd Müller 1970 mit zehn Toren und davor lediglich dem Franzosen Just Fontaine 1958 (13) und dem Ungarn Sandor Kocsis 1954 (11). 1962 reichten übrigens vier Tore zur Krone, diese mussten sich aber gleich sechs Spieler teilen.

Messi ist größer als Ronaldo, zumindest auf WM-Ebene

Messi hält jetzt übrigens bei seiner sechsten Endrunde bei 21 WM-Toren. Weitere werden wohl folgen. Nicht mehr mitmischen kann Portugals Cristiano Ronaldo, dem in ebenso vielen Turnieren elf Treffer gelangen. Den großen Traum, nach der EM 2016 auch einmal die WM zu gewinnen, kann der 41-Jährige abhaken. Messi greift indes mit 39 Jahren nach dem zweiten WM-Titel nach 2022.

Die Europäer sind eine Übermacht

Messis Titelverteidiger-Team Argentinien sorgt auch zusätzlich für ein kleines Gegengewicht zu Europa. Denn nur mehr Argentinien ist aus Südamerika dabei, Marokko, WM-Halbfinalist vor vier Jahren, vertritt Afrika. Sechs von acht verbliebenen Teams kommen mit Frankreich, Spanien, Belgien, Norwegen, England und der Schweiz aus Europa, zwei von ihnen auch fix unter die besten vier. Die Gastgeber wiederum verkauften sich teuer, mussten aber im Achtelfinale zusammenpacken.

Diese WM hat auch viele Verlierer

Die ganze Fußballwelt hofft, dass der Fokus im Turnierfinish völlig auf sportliche Belange gelenkt werden kann. Befürchtet müssen andere Szenarien werden. Seit dem Fall Balogun droht der FIFA ein Kontrollverlust. Weil andere Nationen jetzt natürlich auch Druck machen. Frankreich will gegen eine gelbe Karte für Michael Olise bei Infantino protestieren, England wegen einer roten Karte gegen Jarell Quansah. Und Ägypten überhaupt gegen das ganze Achtelfinale gegen Argentinien, das nach 2:0 noch 2:3 verloren ging. Bei solchen Diskussionen gibt es keine Gewinner.