Die größte Molkerei in Österreich, die Berglandmilch mit Sitz in Wels in Oberösterreich, baut groß aus. 25 Millionen Euro werden in die Topfen- und Frischkäseproduktion im niederösterreichischen Aschbach gesteckt. Damit reagiert das Unternehmen auf die verstärkte Nachfrage nach proteinreichen Produkten. Künftig können jährlich 15.000 Tonnen Topfen und 7000 Tonnen wärmebehandelter Frischkäse hergestellt werden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant. Der Ausbau wird im Zuge eines Investitionspakets des Landes gemeinsam mit EU und Bund unterstützt.

Stark wachsende Segmente

Neue Abfüllanlagen ermöglichen neue Verpackungsgrößen und mehr Flexibilität bei der Produktentwicklung. „Wir sehen, dass Topfen und Frischkäse stark wachsende Segmente sind. Vor allem bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen diese Produkte kontinuierlich an Bedeutung. Deshalb investieren wir gezielt in diesen Bereich und entwickeln unser Sortiment laufend weiter“, sagt Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer.