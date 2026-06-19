Die Nöm hat gerade erst die Vorarlberg Milch übernommen. Am Freitag erteilten die Mitglieder der Pinzgau Milch-Genossenschaft der Fusion mit der SalzburgMilch die Zustimmung. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und eine bessere Verhandlungsmacht gegenüber den großen Handelsketten zu haben, schließen sich Österreichs Molkereien immer öfter zusammen. Nur noch sieben, acht große Milchverarbeiter sind in Österreich tätig.

Wohlfühlmilch in unwohligen Zeiten

Die bald 100 Jahre alte Kärntnermilch ist einer von ihnen. Ihre Produkte bezeichnet sie als „unsere Wohlfühlmilch“, aber die Brüder Helmut Petschar als Geschäftsführer und Albert Petschar als Obmann der Genossenschaft haben sich in ihren Funktionen schon einmal wohler gefühlt. „Aktuell ist zu viel Milch am Markt, was auch an den Trumpschen Zöllen liegt. Das drückt die Preise nach unten. Die internationalen Notirungen für Milch und Käse sind niedrig. Und wenn ein Viertel Butter im Supermarkt zum Teil weniger kostet als eine Stunde parken, dann stimmt etwas nicht“, sagt Helmut Petschar. Pro Kilogramm Milch kann die Kärntnermilch den 884 Milchbauern, die sie beliefern, derzeit nur 43 Cent bezahlen. „Ein massiver Einkommensverlust. Ich hoffe sehr, dass die Milch wieder knapper wird“, bekennt Albert Petschar.

Kärntnermilch-Obmann Albert Petschar: „Hoffentlich wird die Milch wieder knapper“ © Weichselbraun

Bauernmilchpreis gesunken

Dabei war das Vorjahr mit mehr als 128 Millionen Kilogramm verarbeiteter Milch aus bäuerlicher Sicht eines der besten Jahre für die Kärntnermilch. Der Bauern-Milchpreis betrug 2025 im Durchschnitt 55,76 Cent – fast 14 Prozent mehr als im Jahr davor. Wiewohl das Bilanzergebnis ein Minus von 123.000 Euro ausweist, hat die Kärntnermilch das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 135,5 Millionen Euro abgeschlossen – ein Plus von mehr als neun Prozent.

Biomasse soll Gas ersetzen

Vorbei. Und der Nahost-Krieg macht mit den gestiegenen Energiepreisen der energieintensiven Milchverarbeitung – man denke allein an die Anlieferung – noch einen weiteren Strich durch die Rechnung. Helmut Petschar hat sich daher entschlossen, zusätzlich zur PV-Anlage auf der Produktion in Spittal/Drau auch noch ein Biomasse-Kraftwerk zu bauen, um ab Inbetriebnahme 2027 Gas vollständig zu ersetzen.

Neuer Protein-Drink am Markt

400 Produkte hat die Kärntnermilch im Sortiment, etwa die Hälfte davon Käse. Auch hier gilt es, dem Zeitgeschmack zu entsprechen. Neue Milk fit-Shakes mit Protein in Schoko und Vanille sind gerade auf den Markt gekommen, weitere Sorten sollen folgen. Mit einer eigenen Bröseltopfen-Produktion startet die Kärntnermilch in wenigen Tagen, er fehlte noch im Portfolio.

Erste seit kurzem am Markt: die High-Protein-Shakes der Kärntnermilch © Eva Gabriel

Die Mehrwertsteuersenkung auf bestimmte Nahrungsmittel wird aus Sicht der Kärntnermilch „verpuffen“. „Kompliziert und umsonst“, sagt Albert Petschar. Und Helmut Petschar schlüsselt auf: „Die Österreicher geben 11,8 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus, davon wiederum nur zwölf Prozent für Milchprodukte, also nur 1,5 Prozent vom gesamten Warenkorb.“ Geschätzt alle 14 Tage brauche ein Haushalt ein Viertel Butter. „Da brauche ich keine faktenbefreite Diskussionen um angeblich teure Butter, zumal sie derzeit für einen Tiefstpreis zu haben ist.“