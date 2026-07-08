Schlechte Nachricht für Jimi Blue Ochsenknecht vom Oberlandesgericht Innsbruck. Die zweite Instanz hat einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Innsbruck Folge geleistet und die Diversion aufgehoben. Der Reality-TV-Star und Schauspieler (34) muss sich daher erneut vor dem Landesgericht Innsbruck wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 13.827,30 Euro und damit wegen schweren Betrugs verantworten.

Ochsenknecht war im Vorjahr wegen eines Internationalen Haftbefehls aus Österreich in Deutschland festgenommen und nach Innsbruck überstellt worden. Nach seiner Enthaftung kam der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht bis zum Prozess bei seiner Schwester Cheyenne und ihrer Familie in der Steiermark unter.

Voraussetzungen für Diversion verfehlt

Nach Ansicht des Richtersenats am Oberlandesgericht reichte die Verantwortung des Angeklagten und die geleistete Schadensgutmachung und Buße (18.000 Euro) bei der ersten Verhandlung im August des Vorjahres nicht aus, um daraus eine „von Unrechtsbewusstsein getragene Verantwortungsübernahme“ abzuleiten. Eine solche ist aber Anwendungsvoraussetzung für die Einstellung des Strafverfahrens im Wege der Diversion.“ Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Innsbruck kann kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden. Das Verfahren zur Durchführung der Diversion unterbrochene Verfahren muss nun am Landesgericht Innsbruck fortgezusetzt werden. Ein Prozesstermin ist noch nicht bekannt.

Weiteres Ungemach ereilte Ochsenknecht schon im März: Weil er zwei Grazer Lokalen im Jahr 2022 für Speisen und Getränke immer noch Geld schulde, erließ das Amtsgericht München einen Strafbefehl. Er musste laut Medienberichten einen Betrag in „mittlerer zweistelliger Höhe“ bezahlen, entging aber einer Vorstrafe.