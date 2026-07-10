Die geschmückten Räumlichkeiten der „Dorfspatzen“ boten einen stimmungsvollen Rahmen für das Abschlussfest der etablierten FamiliJa-Kinderspielgruppe in Reißeck. Gruppenleiterin Barbara Scheiflinger blickte gemeinsam mit Kindern, Eltern, Pädagoginnen und ehrenamtlichen Unterstützerinnen auf die Geschichte der Dorfspatzen zurück. Über viele Jahre hinweg war die Spielgruppe ein wichtiger Ort der Begegnung, Gemeinschaft und frühkindlichen Bildung in der Gemeinde.

An der Abschlussfeier nahmen Hans und Elisabeth Sagerschnig als Vertreter des Vorstandes von FamiliJa teil. Seitens der Gemeinde Reißeck konnten Bürgermeister Stefan Schupfer und Vizebürgermeister Andreas Kleinfercher begrüßt werden. In ihren Ansprachen würdigten sie die langjährige Arbeit der Gruppenleiter, der ehrenamtlichen Omas und den Unterstützern. Mit dem letzten Tag der Spielgruppe endet ein bewährtes Angebot in seiner bisherigen Form. Der Name Dorfspatzen bleibt jedoch bestehen: Ab Herbst wird das Angebot als Eltern-Kind-Gruppe weitergeführt. Unter der Leitung von Theresa Kühbacher treffen sich Eltern und Kinder künftig einmal wöchentlich, jeweils mittwochs von 9 bis 11 Uhr.