„Man denkt nie über sein Gesamtwerk nach, während man Filme dreht, weil man damit beschäftigt ist, dieses Werk aufzubauen.“ Diese Worte hatte einst Schauspieler Robert Redford an ihn gerichtet. Heute sieht es der Schauspieler Dustin Hoffman ähnlich. „Das Schöne an dem, was wir tun, ist, ganz in die Arbeit selbst vertieft zu sein und dabei das Zeitgefühl zu verlieren.“ Seinem Gesamtwerk konnte er nun beim Karlovy Vary Filmfestival eine weitere Auszeichnung hinzufügen, als er von der Festivalleitung Kryštof Mucha, Karel Och und Petr Lintimer den Crystal Globe für seinen herausragenden künstlerischen Beitrag zum Weltkino erhielt. Ein Lebenswerk, das noch keinen Abschluss hat, aber filmisch in sich geschlossen durchaus beachtlich ist.

„Ich wollte mich in der Zeit verlieren“

„Ich habe mich zum ersten Mal in die Schauspielerei verliebt, weil ich mich dabei zum ersten Mal in der Zeit verloren gefühlt habe“, sagte der knapp 89-Jährige sichtlich gerührt. „Ich wusste instinktiv, dass ich so leben wollte. Ich wollte mich in der Zeit verlieren. Ich wollte von der Zeit verschlungen werden. Warum? Weil ich mich dadurch lebendig fühlte.“ Daher ginge auch ein Riesendank an das Festival selber, weil „es dieser Liebe zum Filmemachen dient“. Festivals würden dabei helfen, junge Schauspieler und Filmemacher zu unterstützen und zu inspirieren, die diese Arbeit mit Leidenschaft ausüben. „Genau das macht es wirklich bedeutungsvoll.“

Jung und aufstrebend war auch Hoffman einmal. Geboren 1937 in Los Angeles, zählt er seit den 70er-Jahren zu den prägendsten Charakterdarstellern des amerikanischen Kinos. Die Liebe zum Fach wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater, dessen Familie aus Kiew stammt, arbeitete als Requisiteur bei Columbia Pictures, seine Mutter mit rumänisch-jüdischen Wurzeln hegte ebenfalls Schauspielambitionen. Hoffman selber wollte zunächst Konzertpianist werden und begann ein Musikstudium. Nachdem er einige Produktionen als Zuschauer erlebt hatte, brach er dieses Studium aber ab und wechselte 1956 zur Schauspielerei.

Dustin Hoffman und Anne Bancroft in „Die Reifeprüfung“ (1967) © Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de

„Reifeprüfung“ als Durchbruch

Nach Schauspielausbildungen in L. A. und New York, wo er zeitweise mit anderen Giganten wie Gene Hackman und Robert Duvall zusammenwohnte, gelang ihm 1967 mit seinem zweiten Film „Die Reifeprüfung“ der internationale Durchbruch. Der junge, antriebslose Student Ben, der von der älteren, gelangweilten und neureichen Mrs. Robinson (Anne Bancroft) verführt wird, schlug wie ein Blitz in den Zeitgeist des Amerikas der 60er-Jahre ein.

„Es ist wirklich nicht anders als heute“, beteuerte Hoffman Tage später, als er im Rahmen des ihm gewidmeten Tributes eine Einführung in den Film gab. Die Vorlage, das Buch von Charles Webb, war bereits 1964 geschrieben worden. „Also vor der Vietnam-Krise, die Amerika so spaltete, wie es heute gespalten ist.“ Die elterlichen Figuren kamen aus der Weltwirtschaftskrise der 30er, als niemand einen Job finden konnte. „Plötzlich konnten sie wegen des Krieges arbeiten. Doch die junge Generation damals bekam keine Liebe, sondern Dinge.“

„Tootsie“ (1982): Dustin Hoffman als Dorothy Michaels (rechts) mit Andy Warhol © imago stock&people

Ein Zufall als Glücksfall

Ebenso zeitlos ist die Suche nach dem Selbst. In Hinblick auf seinen Charakter Ben meinte Hoffman: „Ich glaube nicht, dass wir wissen, wer wir sind, wenn wir Anfang 20 sind. Wir wollen so sein, wie wir uns im Spiegel sehen. Wir wollen diese Person sein, die aber nicht die ist, wer wir wirklich sind.“ In Wahrheit würden wir Jahre damit verbringen, herauszufinden, wer wir sind. Auch in Hinblick auf sich selbst meinte Hoffman, er „versuche immer noch herauszufinden, wer das ist“.

Dass Regisseur Mike Nichols ihm die Rolle gab, betrachtet der Mime bis heute als Zufall. „Nichols hatte fast zwei Jahre lang nach der richtigen Besetzung gesucht. Er war bereit zu sagen: „Wir schaffen es nicht“ und wollte den Film nicht mehr drehen. Buchstäblich am letzten Tag, an dem noch Darsteller vorsprachen, waren Katharine Ross und ich an der Reihe. Wären wir zwei Jahre zuvor dort gewesen, hätten wir die Rolle nicht bekommen.“

Vorwürfe gegen Hoffman

In den folgenden Jahren etablierte Hoffman sich mit Rollen in Filmen wie „Asphalt-Cowboy“, „Little Big Man“, „Papillon“, „Tootsie“ oder „Der Marathon-Mann“ und wurde als Perfektionist bekannt, der sich stets akribisch vorbereitete. 1980 gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller für „Kramer gegen Kramer“, 1989 folgte in der gleichen Kategorie „Rain Man“. In den 90ern und 2000ern kamen Kassenerfolge wie „Hook“, die „Meine Braut, ihr Vater und ich“-Reihe und „Das Parfum“ dazu. 2011 drehte er mit „Luck“ seine erste HBO-Serie. Diesen Job so lange und so erfolgreich ausgeübt zu haben, mache ihn „sehr emotional und sehr nostalgisch und vor allem sehr, sehr dankbar“.

Allein in den letzten Jahren war Hoffmans Stern ein wenig im Sinken. Ab 2017 erhoben mehrere Frauen Vorwürfe der sexuellen Belästigung, darunter die damals minderjährige Praktikantin Anna Graham Hunter, die am Set von „Tod eines Handlungsreisenden“ (1985) tätig gewesen war. Doch wie schon Hoffman bei seiner Dankesrede sagte: „Das ist das Lebenswerk auf der Leinwand, das einen anstarrt.“ Ob es auf ihn zurückstarrt, wie das verzerrte Spiegelbild auf einen 20-Jährigen, das weiß leider nur er.