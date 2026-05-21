15 Jahre und viele Drehbuchentwürfe hat es gedauert, bis Garcías Projekt beim Filmfestival in Cannes auf der Leinwand zu sehen war. Ursprünglich entstand die Figur des Privatdetektivs Joe Diamond für eine Hausaufgabe von Garcías Tochter – die Figur eines „Tough Guys“, der sich die Rolle als Schutz vor einem großen Trauma zugelegt hat. Viele Freunde hatten zugesagt, darunter auch Brendan Fraser, Bill Murray und Dustin Hoffman. Fraser spielt den korrupten Polizeichef, Huston den perfiden Immobilien-Entwickler, Bill Murray steht – wie kann es anders sein – hinter einer Bar.

12-Stunden-Drehs nachts in L.A.

Danny Huston „hätte egal bei welchem Projekt von Andy zugesagt“, erzählt er. „Ich schätze seine Liebe für den Film noir – das hat natürlich auch mit meiner Vergangenheit und meinem Vater zu tun. Mein Vater (der legendäre Regisseur John Huston, Anm. d. Red.) hat bei „Die Spur des Falken“ Regie geführt.“ García drehte mit kleinem Budget, aber „ich liebe die Arbeit. Die Kunstform selbst gibt mir Energie“, auch bei 12-Stunden-Drehs im nächtlichen L.A. Downtown-L.A. spielt tatsächlich eine der Hauptfiguren mit seinen alten Bürogebäuden und legendären Bars, auch wenn einige der Locations vor dem Dreh zusperrten. Als Schauspieler – er dreht Legendäres wie „Black Rain“, „Ocean’s Eleven“, „Der Pate III“ – weiß García auch als Regisseur, was Schauspieler brauchen: „Raum zu spielen!“

Geheimnisvolle Witwe

Krieps adaptierte ihre Rolle als geheimnisvolle Witwe für die Jetztzeit: „Manchmal habe ich Andy gesagt, eine Frau von heute fände das nicht lustig. Dann haben wir das adaptiert und damit gespielt.“ „Es hat sich beim Lesen angefühlt wie ein Billy-Wilder-Film. Man hat sofort den Rhythmus gespürt – es war wie ein Boxkampf, diese Dialoge.“ García hatte Krieps in „Der seidene Faden“ gesehen – die beiden haben denselben Agenten, García fragte an und bekam eine Zusage, weil Krieps gerade „Ocean’s Eleven“ gesehen hatte, erzählt er lachend.

Das Cannes von früher gibt es nicht mehr. „Früher hat man hier einfach die Auslandsrechte für eine Idee verkauft, eine kleine romantische Komödie oder so, und so acht, neun Millionen für einen Film aufgestellt. So etwas existiert nicht mehr. Inzwischen muss man die Finanzierung über privates Beteiligungskapital aufstellen, mit viel größerem Risiko.“ – und 15 Jahre für eine Idee kämpfen.