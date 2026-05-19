Mit ihrem ersten Film „Das unmögliche Bild“ begann Sandra Wollners Karriere 2016 – wenn auch scheinbar über den Umweg aus dem Ausland, Preise gab es bei Festivals von Poitiers, Polen, Göteborg und von der deutschen Filmkritik. Bereits hier spielte die Leoben geborene Regisseurin mit echt wirkenden Super-8-Aufnahmen mit der Unzuverlässigkeit des menschlichen Gedächtnisses.

Im Thesen-Drama „The Trouble With Being Born” widmete sich Wollner den möglichen – oder unmöglichen – Beziehungsformen zwischen Mensch und Android, menschlichen Robotern, u.a. mit Lena Watson, Ingrid Burkhard, Jana McKinnon und Simon Hatzl. Der Film lief 2020 auf der Berlinale. Cannes hat Wollner mit ihrem jüngsten Film „Everytime“ nun in der Sektion „Un Certain Regard“ eingeladen – hier hatte 2022 auch „Corsage“ von ihrer Kollegin Marie Kreutzer Premiere (deren Film „Gentle Monster“ lief heuer im Wettbewerb). Beim Screening bekam Birgit Minichmayr bereits vorab lauten Applaus vom internationalen Festivalpublikum, Drehbuchautorin und Regisseurin Sandra Wollner kehrt in ihrem Drama zurück zum Thema des menschlichen Gedächtnisses und den seltsamen Umwegen, die das menschliche Gehirn geht, um Traumata zu verarbeiten.

Gefeiert wurde in einer Villa

Denn „Everytime“ erzählt die Geschichte der Nachwirkungen einer Katastrophe: Alleinerzieherin Ella (Birgit Minichmayr), selbst im Sozialbereich tätig, und ihre Tochter Melli (Lotte Shirin Keiling) müssen den Tod der großen Tochter und Schwester Jessie (Carla Hüttermann) verkraften. Auf einem Teneriffa-Urlaub mit Lux (Tristán López), dem Freund der Tochter, beginnen die Grenzen zwischen Erinnerung, Vergangenheit und Jetztzeit auf seltsame Art zu verschwimmen – Trauer, Vorwürfe und das Leben danach finden im ewigen Sonnenuntergang ihren Platz. Die internationale Filmkritik zeigt sich in Cannes begeistert. Gedreht wurde bereits 2024 in Wien, Berlin und auf Teneriffa, gefeiert wurde in Cannes am Montag unter dem Motto „Partytime Evertime“ von Team, Cast und Produktion in einer Villa über Cannes.