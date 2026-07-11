Das 25-Jahr-Jubiläum des Radclubs Gmünd wurde kürzlich mit einem Genussradeln und zuvor mit einem Festakt vor dem Rathaus begangen. Gleichzeitig wurde der neue Radweg von Gmünd nach Trebesing und von Gmünd nach Eisentratten offiziell eröffnet. Mit einer Ansprache und einer anschließenden Fahrrad- und Radfahrersegnung hat Lektor Thomas Eggeler der Feier eine würdige Note verliehen.

In den Ansprachen von den Bürgermeistern Claus Faller (Stadtgemeinde Gmünd), Arnold Prax (Gemeinde Trebesing) und Gottfried Kogler (Gemeinde Krems) wurde der Mehrwert der neuen Radwege für die Region betont. Zudem wurden die sportlichen Aktivitäten des Radclubs – vor allem für die Jugend in der Region – hervorgehoben.

Anekdoten der Jüngsten

Obmann Walter Stiegler blickte in seiner Rede auf die vergangenen 25 Jahre zurück und endete mit lustigen Zitaten von Kindern, die er sich nach den vielen Trainingsfahrten über die Jahre notiert hatte. Nach großem Gelächter führte das gemeinsame Genussradeln zuerst nach Trebesing – mit einem kleinen Sektempfang – und dann weiter nach Eisentratten, wo die Eröffnung des neu errichteten Wirtschaftshofes mit Musik und einer Grillparty gefeiert wurde.

Der voll besetzte Vorplatz wurde von der Trachtenkapelle Eisentratten bestens unterhalten. Bei gemütlichem Beisammensein wurden manche alten Geschichten von Rennen, Ausfahrten und sonstigen Erlebnissen erzählt. Mehr als 100 aktive Mitglieder sind aktuell Teil des Clubs.