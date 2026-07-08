Seit dem 3. Juli 2006 ist bob im österreichischen Discount-Mobilfunkmarkt vertreten. In der Werbung wurde bob durch das von Martin Semmelrogge gesprochene „Sprich mit bob“ bekannt. Jetzt hat A1 Telekom Austria überraschend angekündigt, die Marke nach 20 Jahren einzustellen. Die 400.000 Kundinnen und Kunden werden am Wochenende des 11. und 12. Juli 2026 automatisch auf die Hauptmarke A1 umgestellt. Die bisherigen Preise und Konditionen bleiben laut A1 unverändert – auch die Rufnummer. Dazu gibt es laut A1 „kostenloses 5G für alle bob-Kunden als Willkommensbonus“.

Rufnummer bleibt

Hintergrund ist das Vorhaben des neuen A1-Österreich-Chefs, Jiří Dvorjančanský, das Markenportfolio und die tausenden verschiedenen Tarife zu bereinigen. Auch die Überschneidung mit dem Billiganbieter yesss dürfte zu groß sein. A1-Vorständin Natascha Kantauer-Gansch: „Mit dem Schritt schaffen wir mehr Einfachheit, klarere Markenpositionierung und legen die Basis für zukünftige Innovationen.“

Alle bob-Kunden werden via E-Mail oder SMS direkt informiert. Die Umstellung auf die Mein-A1-App erfolgt nicht automatisch, sondern muss vom Kunden vorgenommen werden.