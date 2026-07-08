Er ist aus Bad Radkersburg nicht mehr wegzudenken – der alljährliche „Soul & Blues Groove Summit“. Und auch heuer geht von 26. bis 28. Juli wieder das Festival mit Workshops und Konzerten über die Bühne. In den letzten Jahren haben zahlreiche internationale Top-Musiker ihr Wissen und ihre Leidenschaft bei diesem Festival geteilt. Zu den bisherigen Gästen zählen unter anderem Kirk Fletcher, Gisele Jackson, Donniele Graves, Igor Prado, Peter Legat (Count Basic) und viele mehr.

Blues-Programm in Bad Radkersburg

Der Workshop „Get on Stage“ findet täglich von 10 bis 17 Uhr in der Musikschule Bad Radkersburg statt. Aber auch mit reichlich Konzerten können die Veranstalter aufwarten. Bereits am Samstag findet ab 19 Uhr „Soul jazz & Bogaloo – Harlem Groove auf Radkersburger Boden” am Frauenplatz statt. Am Sonntag folgt mit „Blues Night – Soul & Blues Powerhouse with the Hammond B-3 Drive“ bereits das nächste große Event. Den Abschluss macht der „Get-on-Stage-Jam“ am Dienstag, wo Workshop-Teilnehmer ihr Können präsentieren.