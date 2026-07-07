Die Stadtwerke Bruck stellen die von ihnen geführte ambulante Reha neu auf: Katja Winkler übernimmt die ärztliche Leitung und folgt damit auf den bekannten Primar und Herz-Spezialisten Gerald Zenker nach, der nunmehr als Stellvertreter fungiert.

„Winkler war bisher stellvertretende ärztliche Leiterin und kennt die Strukturen, das multiprofessionelle Team sowie die Bedürfnisse der Patienten bestens“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Psychosomatische Ausbildung

Sie ist einerseits Fachärztin für Innere Medizin sowie Allgemein- und Familienmedizin und verfügt über umfangreiche Qualifikationen im Bereich der psychosomatischen und psychotherapeutischen Medizin.

„Mit der Bestellung von Katja Winkler als Primaria setzen wir auf Kontinuität und gleichzeitig auf neue Impulse“, betonen die Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Badent und Robert Migglautsch.

Neue Ordination

Auch Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger freut sich: „Mit der neuen ärztlichen Leitung wird die Erfolgsgeschichte der Reha Bruck fortgeführt und ausgebaut. Ich freue mich auch, dass mit Dr. Winkler eine neue praktische Ärztin in Bruck ihre Ordination eröffnet.“

Neben der Übernahme des Primariats steht ihre Praxis für Allgemeinmedizin in der Erzherzog-Johann-Gasse 1 allen Patienten offen. Sie meint dazu: „Mit meinem Zentrum für Allgemeinmedizin und der Möglichkeit, im Herzen des Facharztzentrums mit angrenzender Rehabilitation und dem physikalischen Zentrum tätig zu sein, kristallisiert sich nun ein seit zehn Jahren bestehender Plan eines synergistischen Zusammenwirkens endlich als Realität heraus.“

Sie sehe darin die Chance, ein Best-Practice-Modell zu etablieren und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken. Termine gibt‘s nach telefonischer Vereinbarung: Tel. 03862/56300, Infos auch unter www.dr-winkler.co.at