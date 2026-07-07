Eine Klettertour in der Dachstein-Südwand wurde einem 57 Jahre alten Mann am Sonntag zum Verhängnis. Der Alpinist stürzte beim Abstieg gegen 15 Uhr rund 50 Meter ab und blieb schwer verletzt im Bereich des Ausstiegs des Johann-Klettersteigs liegen. Erst Stunden später, gegen 21.30 Uhr, sahen Bergführer das alpine Notsignal, das er per Lichtzeichen absetzte.

Weil sich das Gelände unwegsam und steil präsentierte, die Dunkelheit einsetzte und eine Schlechtwetterfront näher rückte, „wurde in Abstimmung mit allen Einsatzorganisationen der Notarzthubschrauber Christophorus 14 alarmiert“, berichtet die Bergrettung Ramsau am Dachstein.

Per Winde gerettet

Dessen Crew konnte den Verletzten rasch lokalisieren und per Winde aus seiner misslichen Lage befreien. „Diese nächtliche Windenrettung unter schwierigen Bedingungen stellte eine fliegerische wie einsatztaktische Meisterleistung dar“, so die Bergrettung.

Beim Zwischenlandeplatz bei der Türlwandhütte wurde der Schwerverletzte erstversorgt und danach ins Krankenhaus Schladming gebracht.