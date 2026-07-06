Um 11.06 Uhr wurde am Sonntag die FF Stein an der Enns zu einem Waldbrand im Kleinsölktal, im Bereich Schwarzensee, alarmiert. Unterstützt wurde die ortszuständige Feuerwehr durch die FF Aigen im Ennstal, eine von drei steirischen Stützpunktfeuerwehren zur Waldbrandbekämpfung, sowie die FF Zauchen.

Die Löscharbeiten erfolgten aufgrund des steilen Geländes vorwiegend aus der Luft durch drei Hubschrauber des Innenministeriums. Die Drohneneinheit der Zauchner Feuerwehr lieferte mit ihren Aufklärungsflügen wertvolle Informationen über die Ausbreitung des Brandes und unterstützte die Einsatzleitung bei der Lagebeurteilung.

Noch kein „Brand aus“

Was den Waldbrand ausgelöst hat, sei bislang unbekannt, so Christoph Schlüßlmayr, der Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Liezen. Aktuell läuft der Einsatz noch, zwei Wehren sind im Einsatz.. Die Lage sei zwar unter Kontrolle, „Brand aus“ könne aber noch nicht gegeben werden.