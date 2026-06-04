Es war ein langer und aufwendiger Kampf gegen die Flammen, den die Freiwilligen Feuerwehren in Wörschach auszutragen hatten. Seit Samstagabend stand ein Stück Wald am Tausing in Flammen. Das Problem: Die schwierige Lage im steilen Gelände erschwerte die Löscharbeiten zunehmend.

Zusätzlich zu den Feuerwehren Wörschach, Aigen im Ennstal, Weißenbach bei Liezen und Hall bei Admont und Zauchen waren seit Beginn des Brandes die Bergrettung Stainach, die Bezirkshauptmannschaft Liezen und ein Hubschrauber des Innenministeriums in die Einsatzmaßnahmen eingebunden. Die Bergrettung Stainach sowie weitere Kräfte der Bergrettung Steiermark unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Besatzungen der eingesetzten Löschhubschrauber mit ihrer Expertise für alpines und unwegsames Gelände.

Keine Glutnester mehr gefunden

Nun konnte endlich „Brand aus“ gemeldet werden. Nach einem weiteren Kontrollflug mit der Drohne in den frühen Morgenstunden des Feiertages konnte die erfreuliche Meldung um 6.45 Uhr öffentlich gemacht werden. Glutnester wurden keine mehr gefunden, zeigte sich die Feuerwehr zufrieden.

Noch am Dienstag hatten die Einsatzkräfte von intensiven Nachlöscharbeiten berichtet. Der teilweise starke Regen der letzten Tage konnte den Waldbrand vom vergangenen Wochenende nicht endgültig ablöschen. Die Aufgabe blieb demnach bis Donnerstag herausfordernd.

Was genau zum Brand führte, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Jedoch wird davon ausgegangen, dass ein Blitzschlag am Wochenende verantwortlich für den Brand gewesen wäre.