Als Autolenker sei er mit der Gegend nicht vertraut gewesen. Dafür betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs: „Ich dachte, der Straßenverlauf der Vorrangstraße geht geradeaus. Tatsächlich geht er aber nach links“, erinnert sich der Lenker an den Tag des Unfalls.

Fälschlicherweise raste der 30-Jährige heuer im April nämlich, anstatt auf der Grazer Waltendorfer Hauptstraße zu bleiben, in die schmale Lustbühelstraße hinein. „Ich sehe plötzlich ein Motorrad, das entgegenkommt. Verreiße das Auto.“ Der Lenker rammte danach ein parkendes Auto, erfasste aber dennoch das Zweirad. Ein Mann und eine Frau kamen schwer zu Sturz. Der Biker verlor durch den Unfall eine Zehe, auch seine Beifahrerin wurde verletzt.

Unfall verursacht: „Es tut mir unendlich leid“

„Mein Mandant ist inhaltlich voll geständig. Wir müssen heute in der Verhandlung weder über den konsumierten Alkohol noch über die erhöhte Geschwindigkeit diskutieren – es tut ihm wahnsinnig leid. Er ist das erste Mal vor Gericht, hatte zuvor noch nie mit der Polizei zu tun“, hält Martin Sauseng, Verteidiger des Alko-Lenkers, beim Prozess am Straflandesgericht fest.

„Ich bin zu hundert Prozent schuldig. Was ich verursacht habe, tut mir unendlich leid“, sagt der Angeklagte zu Richter Hanspeter Draxler. „Ich war bei einem GAK-Spiel, habe drei oder vier Bier getrunken und mich selbst komplett falsch eingeschätzt.“ – „Das ist schon der erste Fehler: Mit Alkohol kann man sich selbst nicht mehr richtig einschätzen“, merkt der Vorsitzende an. Die zweite Fehleinschätzung des 30-Jährigen (“Ich dachte, die Vorrangstraße führt geradeaus“) führte zur folgenschweren Kollision. „Ich bin zur Verletzten hingelaufen, sie hat richtig geschrien. Als die Polizei kam, hab‘ ich sofort gesagt, dass ich schuld bin und Alkohol getrunken habe. Alkohol ist seither tabu für mich.“ – „Den Alkohol verbietet Ihnen ja keiner. Aber man darf danach nicht Auto fahren.“

Entschuldigung bei Prozess (noch) nicht akzeptiert

Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung für den bislang Unbescholtenen: 6000 Euro Geldstrafe unbedingt, drei Monate Haft auf Bewährung. Bei den Opfern möchte sich der Unfallverursacher entschuldigen. Diese akzeptieren (noch) nicht, weil: „Das Ganze, der Unfall ... das ist noch zu präsent für uns ...“ Für den Verurteilten geht die Aufarbeitung des Unfalls ebenfalls weiter: „Von der Haftpflichtversicherung kommen Regressforderungen, nach dem Prozess kommt eine finanzielle Lawine auf ihn zu“, erklärt sein Anwalt.