Man hört diesen Satz nicht zum ersten Mal: „Seit dem Unfall trinke ich nichts mehr“, versichert der junge Autolenker, der einen fatale Frontalkollision verursacht hat. „Wissen Sie eigentlich, dass wir das hier ständig hören. Aber diese Erkenntnis müssen Sie und alle anderen haben, bevor wieder ein solcher Unfall passiert“, entgegnet Richter Hanspeter Draxler am Grazer Straflandesgericht



Denn wieder einmal ist es passiert. Ein Horrorunfall unter Alkoholeinfluss. Erst vor wenigen Tagen wurde ja ein Lenker eines Kleintransporters verurteilt, der in der Südoststeiermark betrunken eine E-Scooter-Lenkerin erfasst und sie danach ohne zu helfen zurückgelassen hat. Die Frau erlag später ihren schweren Verletzungen. Jetzt sitzt ein 26-jähriger Steirer im Saal. Eingestiegen in sein Auto nach „sieben oder acht Bier nach der Frühschicht“. „Die habe ich zwischen 15 und 22 Uhr konsumiert“, sagt er. „Warum steigen Sie mit acht Bier noch ins Auto?“, fragt der Vorsitzende. – „Das kann ich mir auch nicht erklären ...“ Hier wieder, ein oft gewählter Satz von Alko-Lenkern.

Einsatz im Himmelreichtunnel © FF Gössendorf

Alko-Lenker hatte 1,6 Promille

Im Himmelreichtunnel in Hausmannstätten (Bezirk Graz- Umgebung) verlor der Betrunkene (1,6 Promille) die Kontrolle, konnte die Fahrspur nicht mehr halten. „Die Frau im entgegenkommenden Auto hatte keine Chance auszuweichen“, sagt Richter Draxler bei Ansicht des Unfallvideos. Die Frau (beim Unfall schwer verletzt), wohnt dem Prozess bei. Noch immer ist sie in ihren Bewegungen eingeschränkt. „Es ist schon schlimm genug, was hier passiert ist. Aber stellen Sie sich vor, da sitzen mehrere Personen im Auto oder es erwischt noch weitere Fahrzeuge“, mahnt der Vorsitzende.

Richter Hanspeter Draxler © Christian Penz

Unfallverursacher leistete Erste Hilfe

„Ich werde mir das nie verzeihen können, dass ich in diesem Zustand ins Fahrzeug gestiegen bin und eine unschuldige Person so schwer verletzt habe“, erklärt der 26-Jährige reumütig. „Obwohl er im Schockzustand war, leistete er Erste Hilfe. Er stand nach dem schrecklichen Unfall mit dem Opfer in Kontakt – die Frau hat seine Entschuldigung angenommen“, führt die Verteidigerin des Angeklagten aus. „Man sieht, auch heute, dass er wirklich Reue empfindet.“

Staatsanwältin Katharina Tauschmann fordert, auch aus generalpräventiver Sicht, harte Konsequenzen. Denn: „Die Leute überlegen sich vorher nicht, was passieren kann. Das Problem ist, dass Alkohol enthemmt. Wenn man einmal ein Bier trinkt, folgt das nächste. Man trinkt weiter – und steigt ins Auto. Deshalb: Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, trinkt man am besten gar nichts.“ Der Angeklagte nickt zustimmend.

Wegen fahrlässiger Körperverletzung wird der Unbescholtene verurteilt. Drei Monate Haft (bedingt), 7200 Euro Geldstrafe (unbedingt), 5000 Euro Teilschmerzensgeld an das Opfer. „Das Auto ist eine Waffe, wenn man betrunken ist“, gibt der Richter nicht nur diesem Lenker mit auf dem Weg.

Alkohol am Steuer

Im Jahr 2025 registrierte die Polizei in Österreich 28.428 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer. Die meisten Alko-Anzeigen wurden in Oberösterreich (4887) ausgestellt, gefolgt von der Steiermark (4572). Bezogen auf die gesamten Straßenverkehrsunfälle lag der Anteil der Alkoholunfälle im Jahresdurchschnitt bei rund 7,6 Prozent. Statistisch gesehen geht durchschnittlich etwa jeder elfte Verkehrstote in Österreich auf das Konto eines Alkoholunfalls. Über ein Viertel aller alkoholbedingten Unfälle ereignet sich in den Sommermonaten Juli und August.

„Pro Jahr ereignen sich in Österreich durchschnittlich rund 2700 Alkoholunfälle mit 3390 Verletzten und 28 Todesopfern. Was viele nicht bedenken: Bereits bei 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko im Vergleich zum nüchternen Zustand. Bei 1,2 Promille ist es sogar zwölf Mal so hoch wie bei nicht alkoholisierten Lenker“, warnt Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im Kfv (Kuratorium für Verkehrssicherheit).