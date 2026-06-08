Im Fußgängermodus mit maximal 5 km/h war die Mutter unterwegs, als sie in Kirchberg an der Raab von einem Kleintransporter angefahren wurde. „Der alkoholisierte Lenker hat in die Kurve geschnitten. Als er die Frau erfasst hat, wurde sie in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der Angeklagte hat aber nicht angehalten, keine Hilfe geleistet, keine Rettungskräfte alarmiert. Er überließ die Schwerverletzte einfach ihrem Schicksal“, sagt die Staatsanwältin zum fürchterlichen Unfall in der Südoststeiermark.

„Eine Kette schwerster Fehlentscheidungen“ habe der 29-jährige Lenker des Kleintransporters zu verantworten, in „besonders gravierender Weise“ habe er im November den Tod einer unschuldigen Person verursacht. Denn der Steirer setzte sich betrunken ans Steuer. 1,6 Promille wurden bei ihm drei Stunden nach dem Unfall gemessen. Das Opfer wurde von Passanten im Acker entdeckt, erlag den erlittenen Verletzungen später im Spital.

Auf E-Scooter erfasst: Frau starb

Auf den Unfallverursacher war die Polizei gekommen, weil 300 Meter vom Ort des Geschehens ein abgebrochener Autospiegel gefunden wurde, danach wurde nach einem bestimmten Fahrzeugtyp gefahndet. Dieser wurde in einer Hauseinfahrt entdeckt, im Haus daneben schlief der 29-jährige Arbeiter.

Der Mann selbst kann sich bei seinem Prozess am Straflandesgericht zwar an ein Wodka-Red Bull erinnern, das er an diesem Tag trank, nicht aber an den Unfall selbst: „Es ist anscheinend sehr viel gewesen“, sagt er über seinen damaligen Alkoholkonsum zu Richterin Kornelia Philipp. In einem Imbiss hat er laut Anklage getrunken. Seine Schwester soll ihm noch abgeraten haben, sich ans Steuer zu setzen. Er tat es trotzdem.

„Er ist der Alleinverantwortliche“

„Es gibt heute wenig Möglichkeiten, etwas zu Gunsten meines Mandanten vorzubringen“, sagt sein Anwalt. „Es ist nämlich ganz klar: Er ist der Alleinverantwortliche. Heute ist alles nur eine Erklärung, es kann aber keine Entschuldigung für das Geschehene sein.“ Die Erinnerungslücken sollen sich laut Verteidigung aus dem Mix von Alkohol und einem Medikament erklären können. „Dass er von dem Unfall nicht mitbekommen hat, bestätigt auch der Umstand, dass mein Mandant die Spuren des Unfalls verwischen hätte können – er tat es aber nicht.“ Ein Gutachten wird eingefordert, der Prozess muss deshalb vertagt werden.