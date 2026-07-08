Mit mehr als 120 Einreichungen aus elf Ländern verzeichnet der „Peter Bruckner Preis 2026“ die größte internationale Beteiligung seiner Historie. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 9. Juli, in Aguntum statt und bringt ausgezeichnete Designprojekte nach Osttirol. Dabei geht es um Material-, Produkt-, Möbel-, Architektur- und Textildesign. Der Preis wurde 2022 ins Leben gerufen und erinnert an den Osttiroler Schlossermeister Peter Bruckner, der über Jahrzehnte für höchste handwerkliche Qualität und gestalterischen Anspruch stand.

Sieben Jahrzehnte lang war der Osttiroler Schlossermeister Peter Bruckner auf höchstem handwerklichem und gestalterischem Niveau tätig © Peter Bruckner Preis

Als Höhepunkt ist ein Podiumsgespräch mit zwei Menschen angekündigt, die über Österreich hinaus Maßstäbe gesetzt haben. Martin Bergmann ist Mitgründer des Wiener Designstudios EOOS, das seit drei Jahrzehnten weltweit zu den bedeutendsten seiner Art zählt. EOOS wurde mit vielen internationalen Designpreisen – etwa Compasso d’Oro, Red Dot und iF Design Award – ausgezeichnet. Martin Wetscher, Geschäftsführer der Wetscher GmbH, ist wiederum einer der profiliertesten Unternehmer im Bereich Innenarchitektur und Einrichtung. Sein Familienunternehmen verbindet Tischlerhandwerk mit internationalem Design.

Design und Handwerk im Fokus

Bergmann und Wetscher werden diskutieren, welche Rolle Design und Handwerk für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Wertschöpfung spielen. „Dass wir zwei Persönlichkeiten gewinnen konnten, die die Verbindung von handwerklichem Können, Gestaltung und unternehmerisches Denken auf hohem Niveau verkörpern, macht Osttirol an diesem Tag zum Treffpunkt der internationalen Design- und Handwerksszene“, zeigt sich Barbara Hassler, Geschäftsführerin von Veranstalter Innos GmbH, stolz. Zudem wirken in Kooperation die Firma Hella, die Felbertauernstraße AG, die Wirtschaftskammer Tirol und der Verein Industrie 4.0 Osttirol mit. Die Gelder kommen von Bund, Land und EU.

Neben der Preisverleihung wird das Projekt „Design trifft Werkbank“ präsentiert, das die Zusammenarbeit junger Designer mit Osttiroler Tischlereien sichtbar machen soll. Ab 18 Uhr wird die Ausstellung der prämierten Projekte eröffnet. Sie ist bis 6. September im Museum Aguntum zu sehen.