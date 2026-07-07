Im bayerischen Deggendorf kam es zu einem besonders heiklen Moment. Denn ein kleines Kind wurde von einer Kreuzotter gebissen, wie die ADAC-Flugrettung auf Instagram mitteilte. Nach dem Schlangenbiss litt das Kind unter Kreislaufproblemen, niedrigem Blutdruck und einer starken Schwellung am Bein.

Um das Kind zu retten, musste das Gegengift speziell dafür von München eingeflogen werden. „Diese Einsätze sind in der Luftrettung sehr selten“, heißt es vonseiten der Flugrettung. Es musste schnell gehen, damit das Kind gerettet werden kann. Zum Glück konnte das Gegengift rechtzeitig eingeflogen und der Patient behandelt werden.

Hund von Schlange im Toten Gebirge gebissen

Erst kürzlich musste ein Vierbeiner nach einem Schlangenbiss im Toten Gebirge vom Hubschrauber geborgen werden. Dabei handelte es sich ebenfalls um eine Kreuzotter, die den Hund zweier Wanderer gebissen hatte. Wie es dem Tier nach dem Vorfall geht, ist jedoch nicht bekannt.