Ende Juni erschien das neue Lied „Motorqueen“ von Sängerin Erina Sophie Posch. Der Titel erreichte innerhalb kürzester Zeit den ersten Platz der iTunes-Schlagercharts. „Dieser Erfolg bedeutet mir unglaublich viel und zeigt mir, dass sich harte Arbeit, Leidenschaft und der Glaube an den eigenen Weg auszahlen“, freut sich die junge Maltatalerin. Mit dem Titel will sie „die Freiheit und das Lebensgefühl rund um Motorräder widerspiegeln.”



Passend zu dem Song entstand auch ein Musik-Video. Dieses wurde auf der Motocross-Strecke in Fresach aufgenommen. Das junge österreichische Motorcross-Talent Bruno Tarmann wirkte mit. Als Vize-Staatsmeister im Nachwuchs-Motocross zählt er zu den vielversprechendsten Fahrern Österreichs. „Mit seiner Leidenschaft und seinem Können hat er dem Musikvideo eine zusätzliche Portion Authentizität und Action verliehen“, freut sich Posch. Die Sängerin kündigt an, bereits weitere musikalische Projekte geplant zu haben, die noch in diesem Jahr folgen sollen. „Ich freue mich riesig auf alles, was noch kommt, und bin unendlich dankbar, dass immer mehr Menschen meinen Weg verfolgen, meine Musik hören und mich unterstützen“, sagt die Künstlerin.